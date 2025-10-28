Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Container tuột cáp, đè chết tài xế xe cẩu

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc dùng xe cẩu di dời thùng container tại khuôn viên một khách sạn ở Lâm Đồng, anh Ph.T.V không may bị container tuột cáp, va trúng đầu tử vong tại chỗ.

Chiều 28/10, lãnh đạo UBND phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng xác nhận: Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Công an địa phương điều tra nguyên vụ tai nạn lao động khiến anh Ph.T.V (39 tuổi, trú phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) tử vong.

2-11zon-1.jpg
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h45 cùng ngày, anh V. điều khiển xe cẩu của công ty tới khách sạn Memories ở phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) để di dời một thùng container trong khuôn viên.

Tuy nhiên, trong lúc cẩu không may dây cáp bị tuột khiến thùng container bị xê dịch va vào đầu làm anh V. tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và phường B’Lao đã có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Lâm
#tai nạn lao động #Lâm Đồng #phường B'Lao #tử vong tại chỗ

Xem thêm

Cùng chuyên mục