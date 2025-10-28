Container tuột cáp, đè chết tài xế xe cẩu

TPO - Trong lúc dùng xe cẩu di dời thùng container tại khuôn viên một khách sạn ở Lâm Đồng, anh Ph.T.V không may bị container tuột cáp, va trúng đầu tử vong tại chỗ.

Chiều 28/10, lãnh đạo UBND phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng xác nhận: Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Công an địa phương điều tra nguyên vụ tai nạn lao động khiến anh Ph.T.V (39 tuổi, trú phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h45 cùng ngày, anh V. điều khiển xe cẩu của công ty tới khách sạn Memories ở phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) để di dời một thùng container trong khuôn viên.

Tuy nhiên, trong lúc cẩu không may dây cáp bị tuột khiến thùng container bị xê dịch va vào đầu làm anh V. tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và phường B’Lao đã có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.