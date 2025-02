Công ty XSKT Sóc Trăng nộp ngân sách hơn 2.160 tỷ đồng trong năm 2024

Ngày 7/2, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng (XSKT Sóc Trăng) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh xổ số năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025.

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng, cho biết: Trong năm 2024, công ty đã đạt doanh số tiêu thụ hơn 6.449 tỷ đồng, vượt 2,06% so với kế hoạch và tăng 2,07% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí trả thưởng ước tính trên 3.155 tỷ đồng. Công ty cũng đạt lợi nhuận trước thuế 847 tỷ đồng, đạt 101,78% so với kế hoạch và tăng 1,80% so với cùng kỳ. Đặc biệt, XSKT Sóc Trăng đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.162 tỷ đồng, vượt 16,86% so với kế hoạch, tăng 23,54% so với năm trước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, XSKT Sóc Trăng cũng tích cực tham gia các công tác xã hội, từ thiện. Tổng số tiền hỗ trợ lên tới 18,90 tỷ đồng. Cụ thể, công ty đã dành hơn 10,55 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách, trao học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 6,24 tỷ đồng, tặng một xe cứu thương trị giá 1,45 tỷ đồng cho ngành y tế, và ủng hộ hơn 550 triệu đồng cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (bão Yagi).

Năm 2025, XSKT Sóc Trăng đặt mục tiêu đạt doanh số tiêu thụ 6.865 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 848 tỷ đồng và nộp ngân sách 2.220 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hội đồng XSKT Sóc Trăng, cho biết, với đóng góp hơn 2.162 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, XSKT Sóc Trăng đã chiếm hơn 39% tổng thu ngân sách của tỉnh. Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng, giáo dục và y tế”.