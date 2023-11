XSKT Sóc Trăng nộp ngân sách trên 1.400 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Sóc Trăng đã nộp ngân sách 1.426,3 tỷ, đạt 92,02 % kế hoạch năm và tăng 29,08% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngày 29/11, Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Âu Văn Dự - Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng cho biết, Công ty chủ yếu kinh doanh loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty đã đáp ứng yêu cầu của thị trường và đại lý về số lượng vé phát hành trong từng thời điểm. Đến nay, công ty đã có trên 140 đại lý, vé xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã phát hành đến 21 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam.

Công tác quay số mở thưởng bảo đảm tính khách quan, trung thực, đúng quy trình, quy định của Bộ Tài chính, được sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và đông đảo nhân dân đến tham dự. Từ đó, đã tạo được sự tín nhiệm của nhân dân và khách hàng. Trong thời gian qua, công tác quay số mở thưởng không để xảy ra trường hợp sai sót nào.

Công tác trả thưởng luôn được củng cố và thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính, thể lệ tham gia dự thưởng của Công ty. Thủ tục lãnh thưởng tiện lợi, nhanh chóng, chính xác, không gây phiền hà cho đại lý và người trúng thưởng.

Trong 9 tháng đầu năm, chi phí trả thưởng là 2.312 tỷ đồng tương đương với 5.354.255 vé; tỉ lệ chi phí trả thưởng 48,58% trên doanh thu. Tổng số tiền vé trúng thưởng chênh lệch thừa trả lại cho đại lý xổ số là 183,1 triệu đồng; vé sai 443,7 triệu đồng.

Doanh số tiêu thụ là 4.759,5 tỷ, đạt 80,46 % so với kế hoạch năm và tăng 13,98 % so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế là 628 tỷ, đạt 85,09 % so với kế hoạch năm và tăng 6,44% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty đã nộp ngân sách 1.426,3 tỷ, đạt 92,02 % kế hoạch năm và tăng 29,08% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, từ hoạt động XSKT, công ty còn thu và nộp hộ vào ngân sách tỉnh số tiền thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng, thuế thu nhập cá nhân đại lý 158,8 tỷ đồng, tăng 23,48% so cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, Công ty tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện như: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tài trợ học bổng, hỗ trợ người nghèo, tập học sinh cho các trường trong và ngoài tỉnh … với tổng số tiền 11,9 tỷ đồng.

Trên cơ sở thành tích đạt được của 9 tháng đầu năm và dự báo thời gian tới, 3 tháng cuối năm 2023, Công ty phấn đấu đạt doanh số tiêu thụ trên 1.400 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 110 tỷ đồng; nộp ngân sách 243 tỷ đồng. Tích cực tham gia công tác xã hội và từ thiện, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách về an sinh xã hội…