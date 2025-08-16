Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt chăm lo tốt đời sống cho người lao động

Có nhiều đóng góp cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống, tăng cường phúc lợi cho người lao động, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt vừa được vinh danh là một trong 28 Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025.

Tối 15/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vinh danh giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2025 cho 28 doanh nghiệp tiêu biểu.

Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt, trụ sở tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnhlà một trong những doanh nghiệp được vinh danh lần này vì đã có nhiều đóng góp cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống, tăng cường phúc lợi cho người lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt nhận giải thưởng vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2025.

Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập từ năm 1992, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt hoạt động trong lĩnh vực xếp dỡ hàng hóa ở cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt cho biết, nhờ hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả nên những năm gần đây, Công ty luôn đảm bảo tốt lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động (NLĐ).

Với gần 300 lao động, thu nhập của NLĐ liên tục được cải thiện, luôn duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng đều qua từng năm. Cụ thể, bình quân năm 2023 đạt 13,6 triệu đồng/người/tháng; năm 2024 đạt 15,2 triệu đồng/người/tháng; 6 tháng đầu năm 2025 đạt 15,61 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài lương, Công ty còn có phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp điện thoại, phụ cấp phương tiện đi lại, phụ cấp kiêm nhiệm một số công việc được giao; có các đợt thưởng hàng tháng, định kỳ 6 tháng, tổng kết năm và thưởng đột xuất theo hiệu quả, có sáng kiến, làm lợi cho công ty.

Các hoạt động chăm lo đời sống, tăng cường phúc lợi cho người lao động luôn được Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt chú trọng.

Nhằm chăm lo tốt hơn cho NLD, từ năm 2024 đến nay, công ty đã nâng cấp bếp ăn tập thể, hỗ trợ 100% chi phí 2 bữa ăn hàng ngày (mức 40.000 đồng/suất). Nhà ở tập thể cho NLĐ ở xa cũng được bố trí đầy đủ tiện nghi. Việc thăm hỏi, hỗ trợ NLĐ ốm đau, điều trị bệnh hiểm nghèo cũng được chú trọng.

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết tinh thần tập thể như: giải bóng chuyền nội bộ, tham gia hội thao do các đơn vị cấp trên tổ chức, hội diễn văn nghệ, các chương trình chào mừng ngày lễ lớn, ngày truyền thống…

“Người lao động là tài sản quý nhất của công ty. Bởi vậy, chúng tôi ưu tiên đảm bảo đời sống, thu nhập tốt cho họ để họ tâm huyết, trách nhiệm, cống hiến lâu dài cho Công ty”, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Cảng quốc tế Lào - Việt chia sẻ.

Các cuộc đối thoại giữa công ty với người lao động luôn được thực hiện định kỳ.

Ngoài việc chăm lo đời sống, lương thưởng cho NLĐ thì công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ và duy trì hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả.

Công tác huấn luyện định kỳ về ATVSLĐ được tổ chức cho toàn thể NLĐ, đặc biệt là những người làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ cao. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, giày, mũ, áo phản quang, kính... cho NLĐ.

Việc khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ được tổ chức hàng năm, với tỷ lệ tham gia 100%. Đơn vị còn thực hiện khám phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp cho các lao động làm việc trực tiếp, nhằm phòng ngừa, kiểm soát rủi ro sức khỏe lâu dài cho NLĐ.

Cảng Quốc tế Lào - Việt đang được khai thác tối đa, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng cao.

Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt chia sẻ thêm rằng đơn vị mới đưa vào khai thác thêm bến cảng số 3 được 3 tháng nhưng đến nay cơ bản đã đạt công suất thiết kế. Trong khi, bình thường một bến cảng phải hoạt động tầm 4 đến 5 năm mới đạt công suất thiết kế. Đó là tin vui, là kết quả tích cực để tăng hiệu quả kinh doanh từ đó sẽ có điều kiện để đảm bảo lương, thưởng, phúc lợi tốt hơn nữa cho người lao động.

Công ty còn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các cuộc vận động do cấp trên phát động cũng như các hoạt động xã hội tại địa phương. Đây là một trong những nội dung quan trọng thể hiện trách nhiệm cộng đồng và văn hóa doanh nghiệp.