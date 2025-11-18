Công nhân xếp hàng xuyên đêm tìm giấc mơ 'an cư lạc nghiệp'

TPO - Những ngày qua, hàng dài người nối đuôi nhau xuyên đêm trước Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao xã Thiên Lộc (Hà Nội) chỉ để nhận một số thứ tự nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung. Trong dòng người ấy có rất nhiều gia đình công nhân tìm kiếm giấc mơ “an cư lạc nghiệp” sau cả chục năm ở trọ bấp bênh. Thế nhưng, với chỉ vài trăm căn hộ cho hàng nghìn người nộp đơn, giấc mơ ấy vẫn mong manh.

10 năm thuê nhà, xuyên đêm xếp hàng mong "an cư"

Sáng ngày 17/11, tại Trung tâm Văn hóa- Thông tin thể thao xã Thiên Lộc (Hà Nội) hàng ngàn người có mặt xếp hàng chờ lấy số nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (NOXH) CT3 Kim Chung. Thậm chí, có không ít người đã xếp hàng xuyên đêm để mong sớm giành được số thứ tự nộp hồ sơ mua NOXH.

Chị Lê Thị Thu (quê Ninh Bình) cho biết: Từ ngày 17/11, chủ đầu tư mới nhận hồ sơ mua NOXH CT3 Kim Chung. Theo thông báo, mỗi ngày chủ đầu tư chỉ nhận 50 bộ hồ sơ vì thế, từ 21h ngày 16/11 chị đã đến địa điểm tiếp nhận với mong muốn sớm lấy được số. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị bất ngờ thấy đã có rất nhiều người ở đó. "Nghĩ mình đi sớm nhất, ai ngờ nhiều người còn đi sớm hơn", chị Thu chia sẻ.

Chị Thu kể, hai vợ chồng làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã nhiều năm. Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 25 triệu đồng/tháng, trong khi chi phí để nuôi hai con ăn học rất tốn kém nên chỉ đủ trang trải và tiết kiệm được một số tiền nhỏ.

Cũng như chị Thu, chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, vợ chồng đều làm công nhân trong một doanh nghiệp tư nhân. Hiện tại, thu nhập vợ chồng khoảng 30 triệu đồng/tháng. 10 năm qua, cả gia đình gồm 4 người vẫn phải thuê nhà do giá nhà đất tại Hà Nội quá cao gia đình không thể mua được chung cư thương mại hoặc nhà đất.

Tuy nhiên, nhà thuê thường không ổn định, bởi luôn trong tâm trạng lo chủ tăng tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Thậm chí, có căn vừa thuê được vài tháng, chủ nhà đã bán khiến gia đình chị lại phải tìm chỗ ở mới. Vì thế, vợ chồng chị mong có một căn nhà nhỏ cho riêng mình. Sau khi tìm hiểu, chị Hiền thấy NOXH là phù hợp với gia đình nên đã tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ.

Người dân xếp hàng lấy số nộp hồ sơ mua NOXH Kim Chung ngày 17/11

Để nộp hồ sơ dự án NOXH Kim Chung, chị có mặt ở điểm tiếp nhận hồ sơ từ 10h ngày 16/11 (dù 8h ngày 17/11 mới nhận hồ sơ). Chị bảo, đi sớm với mong muốn được nộp hồ sơ sớm, phòng trường hợp cần bổ sung giấy tờ còn có thời gian chuẩn bị.

Mong có nhiều dự án NOXH Công đoàn ở Hà Nội

Nói về cơ hội sở hữu căn hộ, chị Hiền bảo dù đã lấy được số nộp hồ sơ nhưng chưa chắc đã được mua do dự án chỉ có vài trăm căn trong khi có đến vài nghìn khách hàng sẽ nộp hồ sơ. Bởi lẽ, chỉ trong ngày 17/11 đã có gần 1.000 khách hàng được phát số thứ tự, trong khi thời gian nhận hồ sơ còn kéo dài đến 3/1/2026. “Số NOXH hiện nay quá ít. Tôi mong, công đoàn cũng sớm triển khai xây NOXH để những công nhân, người lao động như chúng tôi có cơ hội sở hữu nhà”, chị Hiền chia sẻ.

Trong khi đó, chị Trần Thị Trang (quê Nghệ An) đang hy vọng sẽ được sở hữu căn NOXH. Bởi lẽ, chị đã thành công nộp hồ sơ NOXH tại dự án Rice Long Châu (hết thời gian nhận hồ sơ từ 4/11).

Chị Hiền xếp hàng từ 10h sáng ngày 16/11 để lấy số thứ tự nộp hồ sơ mua NOXH Kim Chung

Chị Trang quê ở Đồng Nai, lấy chồng Nghệ An rồi ra Hà Nội lập nghiệp. Hiện tại, vợ chồng chị đều làm công nhân ở một doanh nghiệp tư nhân với thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng. Do giá bất động sản Hà Nội quá cao, thu nhập thấp nên đến nay đã gần 40 tuổi, vợ chồng chị vẫn chưa mua được nhà riêng.

“Vợ chồng tôi đã nhiều lần lục đục vì đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa thể mua được căn nhà riêng dù nhỏ. Vì thế, dù mới có một con, cháu cũng đã lớn nhưng vợ chồng cũng không dám đẻ thêm”, chị chia sẻ.

Từ đầu năm 2025, sau khi tìm hiểu các thông tin về NOXH, vợ chồng chị quyết định làm hồ sơ đăng ký mua với hy vọng có căn nhà làm mái ấm riêng. Trước khi chủ đầu tư NOXH rice Long Châu thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, chị đã hoàn thành các loại giấy tờ theo quy định. Sau hơn nửa tháng kiên trì nộp hồ sơ online, hồ sơ của chị đã được chấp nhận.

Hiện chị đã hoàn thiện hồ sơ, đợi chủ đầu tư thông báo kết quả chấm điểm. “Có hơn 2.200 khách hàng nộp hồ sơ thành công tại dự án này, trong khi có đến gần 1.900 căn nên gia đình tôi có cơ hội cao được sở hữu căn hộ NOXH tại dự án này”, chị Trang chia sẻ.

Nhiều khách hàng xếp hàng chờ lấy số thứ tự nộp hồ sơ mua NOXH

Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 với nhiều điểm mới. Trong đó, quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng NOXH bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Thời gian qua, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân, người lao động. Tuy nhiên, các dự án NOXH cho công nhân ở Hà Nội dường như vẫn vắng bóng.

Để giúp công nhân, người lao động có cơ hội sở hữu NOXH, chị Trang bày tỏ mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm phối hợp với TP Hà Nội triển khai các dự án nhà ở; góp phần hiện thực hóa giấc mơ "an cư lạc nghiệp" của công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. Đồng thời, giúp người lao động yên tâm công tác, lao động, gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.