Công bố bộ máy mới của Công an Hải Phòng sau hợp nhất

TPO - Chiều 29/6, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về lãnh đạo Công an thành phố, 224 lãnh đạo cấp phòng, 114 trưởng công an cấp xã và 16 lãnh đạo công an cấp đồn.

Chiều 29/6, Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết số 1669 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Hải Dương và các tổ chức trực thuộc vào Công an TP Hải Phòng.

Hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về việc bổ nhiệm đại tá Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng mới sau hợp nhất.

Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 7 phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng sau hợp nhất, gồm: Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Đại tá Phạm Chí Hiếu, Đại tá Lê Đức Thành, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Đại tá Phạm Việt Dũng, Đại tá Bùi Trung Thành và Đại tá Lê Trung Sơn.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập công an cấp xã tại thành phố Hải Phòng.

Sau hợp nhất, Công an TP Hải Phòng có 114 đơn vị công an cấp xã, trong đó 45 công an phường, 67 công an xã, 2 công an đặc khu (Cát Hải và Bạch Long Vĩ).

Đồng thời công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hải Phòng bố trí: 29 cán bộ giữ chức Trưởng phòng nghiệp vụ, 195 cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng phòng nghiệp vụ; 160 cán bộ giữ chức vụ Đội trưởng, 500 cán bộ giữ chức vụ Phó đội trưởng; 114 cán bộ Trưởng công an cấp xã, 4 cán bộ Trưởng đồn, 12 cán bộ Phó trưởng đồn trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chúc mừng tại buổi công bố các quyết định, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh, lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định lực lượng CAND nói chung và Công an Hải Phòng nói riêng tiếp tục phát huy vai trò đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân công, phân cấp triệt để cho cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an TP Hải Phòng, khẳng định, sự kiện sáp nhập tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng là một sự kiện lịch sử, là cuộc cách mạng về tổ chức, tư duy, tầm nhìn, khát vọng, tạo ra cơ hội mới cho tương lai phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, đại tá Bùi Quang Bình yêu cầu công an các đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thông suốt, không ngắt quãng, gián đoạn với tư duy mới và hiệu quả hơn. Lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện 8 việc cần làm ngay và 6 nhóm giải pháp.

Toàn lực lượng công an thành phố xác định đặt lợi ích chung lên trên hết, chủ động thích nghi với môi trường công tác mới, tăng cường học hỏi, chia sẻ, hợp tác vì nhiệm vụ chung; nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, phát huy tối đa năng lực và sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Quang Bình nguyện tận tâm, tận lực, tận trí, hết lòng hết sức phục vụ Đảng bộ và nhân dân thành phố, quyết tâm cùng toàn lực lượng Công an TP Hải Phòng tham mưu và trực tiếp thực hiện mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm khi về thăm thành phố Hải Phòng.

Đó là phấn đấu xây dựng thành phố Hải Phòng ngang tầm với các thành phố tiêu biểu của châu Á, là thành phố cảng quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, là trung tâm về kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học – công nghệ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Đặc biệt xây dựng mô hình “Xã hội chủ nghĩa gắn với con người chủ nghĩa xã hội” mang đậm bản sắc Hải Phòng.