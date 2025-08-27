Công binh Việt Nam vượt khó trên đất bạn

TP - Hướng về ngày đại lễ 2/9 của đất nước, trong thời tiết khắc nghiệt tại khu vực Abyei ở châu Phi xa xôi, những người lính mũ nồi xanh thuộc Đội Công binh số 3 Việt Nam, đang gấp rút hoàn thành một công trình trọng điểm của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNISFA là công trình Warehouse - Kho hậu cần chiến lược.

Biến thách thức thành động lực

Trung tá Nguyễn Hồng Giang - Phân đội trưởng chỉ huy Phân đội thi công Warehouse (Đội Công binh số 3 Việt Nam) cho biết, đây là một nhiệm vụ mới, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, với tiến độ gấp rút và không cho phép sai sót. Công trình Warehouse có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phục vụ trực tiếp cho hoạt động bảo đảm hậu cần của Phái bộ UNISFA.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 “vượt nắng, thắng mưa” thi đua vượt tiến độ thi công Kho hậu cần chiến lược của Phái bộ UNISFA

Đây là hạng mục mà các nhà thầu dân sự tại chỗ không đủ năng lực thực hiện, vì vậy lãnh đạo Phái bộ đã tin tưởng lựa chọn Đội Công binh số 3 Việt Nam thi công. Nhiệm vụ đặt ra yêu cầu phải hoàn thành và bàn giao vào ngày 20/9 (trước thời điểm thực hiện đổi quân giữa đơn vị và Đội Công binh số 4), trở thành một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội khẳng định năng lực của Bộ đội Công binh Việt Nam.

Theo Trung tá Giang, công trình được triển khai đúng thời điểm mùa mưa, ảnh hưởng trực tiếp đến vận chuyển và lắp dựng, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, đơn vị đang phải phân tán trong thi công bàn giao doanh trại thông minh (Smart Camp), duy trì hoạt động các tuyến đường cung ứng chính và sân bay trực thăng trong Phái bộ, đồng thời sẵn sàng cứu hộ giao thông và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

“Ngoài ra, đa số cán bộ, nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức lắp ráp công trình dạng này. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Đội đã kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể và triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo để khắc phục khó khăn, biến thách thức thành động lực”, Trung tá Giang cho biết.

Đội Công binh số 3 đã áp dụng thành công mô hình “Một kèm một”. Mô hình này nhằm bù đắp hạn chế về kinh nghiệm, khi trợ lý thi công phối hợp với cán bộ phụ trách, thợ kỹ thuật lành nghề trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp từng nhân viên tuổi đời còn trẻ, chưa có kinh nghiệm trong quá trình thi công. Cách làm này vừa bảo đảm tiến độ, vừa giúp huấn luyện, nâng cao tay nghề tại chỗ, hạn chế tối đa sai sót.

Để đối phó thời tiết mưa nhiều, Đội Công binh số 3 kiên trì thực hiện phương châm “lấn sáng, lấn chiều”, “vượt nắng, thắng mưa” tranh thủ mọi khoảng thời gian nắng ráo vào sáng sớm, giữa trưa và buổi chiều để triển khai công việc, bù khối lượng những lúc mưa kéo dài.

Đoàn kiểm tra COE (Phái bộ UNISFA) đánh giá cao tình trạng trang bị, phương tiện và năng lực đảm bảo nhiệm vụ của Đội Công binh số 3

Khẳng định bản lĩnh Công binh Việt Nam

Là một trong những nhân viên trực tiếp thi công công trình Warehouse, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thanh Hải chia sẻ, làm việc trong điều kiện mưa nắng thất thường rất vất vả, đặc biệt khi đứng ở trên giàn giáo cao, nắng nóng và gió mạnh dẫn đến nhanh tiêu hao sức lực.

Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp, sau hơn 2 tháng thi công (từ ngày 23/6), công trình đã hoàn thành trên 80% công việc, trong đó có nhiều hạng mục quan trọng, tiến độ nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu.

Mỗi hạng mục hoàn thiện là một bước tiến khẳng định trình độ chuyên môn, tay nghề và bản lĩnh của Bộ đội Công binh Việt Nam trước những yêu cầu nhiệm vụ mới. Công trình Warehouse không chỉ minh chứng cho năng lực vượt khó, mà còn là “điểm 10” trong mắt lãnh đạo Phái bộ và bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng niềm tin, uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

“Công trình Warehouse không chỉ đơn thuần là một hạng mục kỹ thuật mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm vượt khó của Bộ đội Công binh Việt Nam. Thành công của công trình sẽ góp phần khẳng định uy tín, vị thế và hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trách nhiệm và sáng tạo trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc”. Trung tá NGUYỄN HỒNG GIANG - Phân đội trưởng chỉ huy Phân đội thi công, Đội Công binh số 3 Việt Nam

“Chúng tôi coi đây là dịp rèn luyện, trưởng thành, vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm tự hào. Cả đội đều mong muốn hoàn thành vượt tiến độ công trình để lập thành tích chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, trước khi bàn giao cho Đội Công binh số 4 và trở về nước”, Đại úy Hải nói.

Phân đội trưởng chỉ huy Phân đội thi công - Trung tá Nguyễn Hồng Giang cho biết thêm, trong thời gian thi công công trình Warehouse và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, đơn vị vừa hoàn thành tốt đợt kiểm tra COE (Contingent Owned Equipment). Đây là một nội dung trọng yếu, nhằm đánh giá toàn diện tình trạng trang bị, phương tiện và năng lực đảm bảo nhiệm vụ của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Theo đánh giá của ông Raju- Trưởng đoàn kiểm tra COE (Phái bộ UNISFA), tất cả các thiết bị chính và các vật tư tự duy trì của Đội Công binh số 3 đều đạt tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Đây là mùa mưa ở Abyei, rất khó khăn để hỗ trợ hậu cần.

“Mặc dù đang trong giai đoạn luân chuyển quân, đơn vị các bạn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động của Phái bộ UNISFA hiện nay. Là đơn vị Công binh duy nhất của Phái bộ, các bạn chính là huyết mạch của chúng tôi”, ông Raju nói.