Pháp luật

Google News

Công an xác minh vụ bé gái bị bố dùng dao đe dọa vì mẹ ‘không gửi tiền về'

TPO - Trước vụ việc một bé gái nghi bị chính bố đẻ bạo hành, dùng dao đe dọa được đăng tải lên mạng những ngày qua, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã nắm bắt được sự việc và đang kiểm tra, xác minh.

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video clip và hình ảnh một bé gái được xác định là ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên bị bố đẻ bạo hành, dùng dao đe dọa và đánh chửi cháu bé. Lý do được đưa ra trong clip là người mẹ đi làm ăn ở xa “không gửi tiền về”. Trong video, người đàn ông vừa hành hung vừa liên tục bắt cháu bé phải bảo mẹ “gửi tiền về”. Sự việc khiến người xem đau lòng và phẫn nộ.

Trả lời báo chí, lãnh đạo UBND xã Vũ Thư cho biết, sự việc xảy trên tại một gia đình trên địa bàn xã, sau khi nắm bắt chính quyền xã đã giao công an và các phòng ban có liên quan đi kiểm tra, nắm bắt và đưa ra hướng xử lý vụ việc.

Hình ảnh cháu bé nằm và bị dao đè lên người. Ảnh cắt từ clip

Kết quả xác minh bước đầu, vụ việc xảy ra từ lâu, hiện nay cháu bé (nạn nhân trong clip) đang học lớp 5 và sinh sống cùng ông bà nội và bố đẻ là Nguyễn Văn Dũng (SN 1987). Hiện các đơn vị chức năng của xã đang tiến hành các bước để bảo vệ sức khỏe cháu, trong đó trước mắt đưa đi khám sức khỏe, đề nghị các cơ quan có các giải pháp bảo vệ, hỗ trợ cháu.

Về tình hình gia đình cháu bé, lãnh đạo xã Vũ Thư cho biết, hiện mẹ của cháu đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài và đã có đơn xin ly hôn chồng, tuy nhiên do mẹ cháu bé không có mặt trực tiếp nên các thủ tục giải quyết vấn ly hôn chưa được thực hiện

Sau khi được PV Tiền Phong phản ánh thông tin trên, Đại tá Nguyễn Trường Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, công an tỉnh đã nắm được sự việc và đang tiến hành kiểm tra, xác minh. Nếu sự việc có cơ sở, công an tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành các bước nghiệp vụ theo quy định.

