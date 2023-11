Công an Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an cơ sở kết hợp với tổ chức đoàn thể địa phương sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT) trên ứng dụng VNeID.

Thực hiện Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công an tỉnh Vĩnh Long được Bộ Công an giao chỉ tiêu kích hoạt 525.938 TKĐDĐT. Tính đến đầu tháng 11/2023, tỷ lệ kích hoạt TKĐDĐT toàn tỉnh đã được hơn 387.700 tài khoản, đạt gần 74%.

Thượng tá Nguyễn Minh Hải - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Hiện nay, TKĐDĐT VNeID có 2 mức độ: Mức độ 1 và mức độ 2. Tùy vào từng mức độ, TKĐDĐT sẽ có những tiện ích cụ thể. Trong đó, mức độ 1 có giá trị chứng minh các thông tin của công dân được hiển thị trên ứng dụng VneID.

Còn TKĐDĐT mức độ 2 bao gồm các tiện ích của TKĐDĐT mức độ 1 và có thêm một số tiện ích khác, có giá trị cung cấp các thông tin giấy tờ đã được tích hợp, xác thực và đồng bộ vào TKĐDĐT như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, BHYT, BHXH... Vì vậy, khuyến khích người dân nên đăng ký, kích hoạt, sử dụng TKĐDĐT mức độ 2 để có thể sử dụng được nhiều tiện ích.

Người dân khi đăng ký và sử dụng TKĐDĐT sẽ có những lợi ích như tiết kiệm được thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Công dân có thể thay thế Căn cước công dân và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID, như giấy phép lái xe, đăng ký xe, BHYT, hộ chiếu, thông tin về người phụ thuộc, thông tin về cư trú…

Để người dân sớm tiếp cận với những tiện ích, Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt TKĐDĐT nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của TKĐDĐT đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, từ đó nhằm tạo sự đồng thuận tham gia đăng ký, sử dụng TKĐDĐT trong các giao dịch hàng ngày; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Đại tá Trà Quang Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Trong thời gian tới, để đẩy mạnh tiến độ cấp TKĐDĐT cho người dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ trong thực hiện Đề án 06 đề ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp.

Công an tỉnh cũng sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các mô hình điểm về Đề án 06, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ của Đề án 06, những tiện ích của TKĐDĐT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và phối hợp của người dân trong quá trình thực hiện. Trong đó, 100% cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh phải "gương mẫu, đi đầu" trong đăng ký, kích hoạt, sử dụng TKĐDĐT; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, người thân và nhân dân cùng tham gia thực hiện, phục vụ chuyển đổi số.

Công an tỉnh cũng tăng cường thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp TKĐDĐT cho công dân đủ điều kiện hiện đang cư trú trên địa bàn. Ngoài việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp TKĐDĐT tại trụ sở đơn vị, công an các đơn vị thành lập các tổ thu nhận hồ sơ lưu động tại các xã, phường, thị trấn, khu dân cư, trường học, doanh nghiệp..., tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thu nhận hồ sơ cấp TKĐDĐT…