Công an vào cuộc vụ tranh chấp ranh giới đất, ba người tại Phú Thọ phải nhập viện

TPO - Công an xã Liên Sơn (Phú Thọ) đang điều tra vụ việc ba người trong một gia đình ở xã Xuân Mai bị nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công do tranh chấp ranh giới đất.

Ngày 8/10, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Thượng tá Đinh Hoài Nam, Trưởng Công an xã Liên Sơn cho biết, Công an xã Liên Sơn đã tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Huy về việc bị nhóm người dùng xẻng và dao tấn công. Hiện vụ việc đang được xác minh, điều tra làm rõ.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Trước đó, theo trình bày của anh Nguyễn Văn Huy (SN 1995), trú tại thôn Đồi Miêu xã Xuân Mai (Hà Nội), ngày 7/9, tại khu vực Đồi Bù xã Liên Sơn (Phú Thọ), anh và 2 thành viên khác trong một gia đình bị nhóm người dùng hung khí tấn công, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khi phát hiện một nhóm bốn người đang múc đất bằng máy xúc trên khu đất mà gia đình cho là thuộc quyền sử dụng của mình, anh Huy cùng hai người em họ là Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Quang Đức đến can ngăn.

Trong lúc xảy ra tranh cãi về ranh giới đất, nhóm người này đã dùng xẻng và dao tấn công ba anh em, khiến họ bị thương. Một người trong nhóm còn giật điện thoại của nạn nhân khi họ quay lại sự việc, sau đó ném đá làm vỡ kính ô tô, tiếp tục gây thương tích khi các nạn nhân tìm cách rời đi.

Cả ba người bị thương sau đó được đưa đến Bệnh viện Quân y 103 điều trị với các vết chém và bầm tím trên cơ thể.