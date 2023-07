Công an TPHCM trao đổi 'nóng' với cử tri về phòng chống tội phạm

TPO - Đại diện Công an TPHCM đã trao đổi trực tiếp với các cử tri tại chương trình “Dân hỏi – Chính quyền trả lời” chủ đề “Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố” do HĐND TPHCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và Đài Truyền hình TPHCM tổ chức diễn ra sáng 2/7.

Tại chương trình, một số cử tri thành phố nêu lên thực trạng mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chợ; tình hình buôn bán ma tuý, nghiện hút; tình trạng móc túi du khách, trộm cắp, lấn chiếm lòng lề đường làm ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố trong mắt bạn bè quốc tế vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp.

Trung tá Trịnh Khánh Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an TPHCM cho biết, với tinh thần chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, Công an thành phố nói chung và lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) đã thực hiện quyết liệt các phương án phòng chống tội phạm của Bộ Công an về tăng cường phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn, trật tự xã hội trong và sau đại dịch COVID-19; xử lý các tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội; tiến hành phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, TPHCM đã xảy ra 1.238 vụ phạm tội về trộm cắp tài sản, giảm 207 vụ so với 6 tháng cuối năm 2022, xảy ra 350 vụ cướp giật tài sản, giảm 44 vụ so với 6 tháng trước… Công an TPHCM đã khám phá 1.084 vụ, bắt 2.290 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ hơn 630 các loại cùng nhiều tang vật, phương tiện khác.

Theo ông Hùng, lực lượng công an các cấp, trong đó lực lượng CSHS là chủ công đã luôn nêu cao tinh thần phòng ngừa, chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự, trong đó chủ động nhận diện, rà soát các băng nhóm trộm cắp, cướp giật có tổ chức, các đối tượng có biểu hiện lêu lổng, có tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, lực lượng công an đã tấn công mạnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu thụ sản phẩm, tang vật do người khác phạm tội mà có để triệt tiêu hẳn nguồn cung và nguồn cầu.

Trung tá Trịnh Khánh Hùng cho biết thêm, Công an TPHCM cũng tiếp tục đề xuất chính quyền các cấp và nhân dân xây dựng và hoàn thiện hệ thống camera an ninh và chuyển giao cho lực lượng công an cấp xã quản lý, khai thác, sử dụng để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, khuyến cáo quần chúng nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình, khuyến khích người dân cung cấp thông tin tố giác về tội phạm.

Hoàn thiện hệ thống quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Liên quan đến ý kiến cử tri xoay quanh việc nhiều đối tượng giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo và làm sao để đảm bảo thông tin cá nhân không bị lộ lọt, Phó Giám đốc Sở TT&TT TPHCM Võ Minh Thành cho biết, sở đã phối hợp với các nhà mạng chủ động đề xuất các nội dung hoàn thiện hệ thống quy định của pháp luật: Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin, Luật Giao dịch điện tử và nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mặt khác, theo quy định, các doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo quản lý, trang bị giải pháp kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin nói chung và bảo vệ dữ liệu cá nhân nói riêng. Ngoài ra, các nhà mạng cũng phải xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình nội bộ về giám sát nhân viên của mình trong thực hiện quy trình này.

Trước các thủ đoạn lừa đảo, Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TPHCM đề nghị người dân khi gặp các vấn đề về tài khoản cá nhân trên không gian mạng cần hết sức cảnh giác, đồng thời bình tĩnh xử lý thông tin, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng tự xưng là nhân viên cơ quan nhà nước khi chưa gặp gỡ trực tiếp…

Lực lượng CSGT xử phạt vi phạm về quảng cáo Trả lời ý kiến cử tri về các vấn đề các mảng tường, trụ điện khắp nơi trên địa bàn thành phố bị dán tờ rơi “không thương tiếc”, tiềm ẩn tội phạm tín dụng đen, Trung tá Trịnh Khánh Hùng cho biết, Công an TPHCM đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xoá các sản phẩm quảng cáo sai quy định, phát hiện và truy xét các đối tượng hoạt động cho vay tín dụng đen... “Kể cả lực lượng CSGT khi tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện các hình thức quảng cáo trên cửa xe ô tô thì cũng sẽ kiên quyết xử phạt vi phạm và yêu cầu khắc phục vi phạm, trả về nguyên trạng ban đầu”, Trung tá Hùng cho hay.