Công an TPHCM và 6 tỉnh phối hợp chống tội phạm khu vực giáp ranh

Chiều 12/9, tại TPHCM, Công an TPHCM cùng Công an các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 303 về đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn giáp ranh.

Đến dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành địa bàn giáp ranh với TPHCM.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trước yêu cầu cấp thiết của tình hình thực tế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, ngày 29/10/2020, Công an các tỉnh, thành phố: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang đã ký kết quy chế phối hợp số 303 để đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội ở khu vực địa bàn giáp ranh.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, việc ký kết quy chế phối hợp thể hiện sự quyết tâm của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an cùng toàn thể lực lượng Công an TPHCM trong công tác hiệp đồng, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động.

Qua 2 năm thực hiện, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng công tác phối hợp giữa lực lượng công an các đơn vị địa phương từ cấp thành phố đến cấp phường xã, thị trấn vẫn được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần nâng cao công tác gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ cho việc phát triển kinh tế các tỉnh, thành phố phía Nam.

Băng nhóm lưu động gây khó cho công tác phòng ngừa

Qua gần 2 năm thực hiện quy chế phối hợp, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại khu vực Đông Nam bộ được đảm bảo. Tội phạm về trật tự xã hội ở các tỉnh, thành phố giáp ranh từng bước được kiểm soát, kéo giảm.

Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội ở 7 tỉnh, thành phố giáp ranh đã kéo giảm 8,68% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 10,89% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, tính chất của tội phạm xâm phạm trật tự xã hội diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Đáng chú ý, nhóm tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (cướp, cướp giật tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...); tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm cờ bạc online. Xuất hiện xu hướng đan xen, gắn kết giữa các loại tội phạm, hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động, liên tuyến, liên tỉnh, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và tính chất, phương thức thủ đoạn manh động, nguy hiểm có trang bị vũ khí quân dụng. Số lượng ma túy thu giữ trong các vụ án ngày càng nhiều. Công an các địa phương đã phát hiện nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; tình trạng các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các khu nhà trọ, khu chung cư ngày càng nhiều.

Cùng với đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng về số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tính chất, thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong dư luận. Hoạt động “tín dụng đen”, vay tiền nhanh, tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm trên các nền tảng di động và qua mạng internet diễn biến phức tạp gây mất ANTT.

Qua 2 năm thực hiện, công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, các tỉnh, thành địa bàn giáp ranh đã đạt được những kết quả: Đã phối hợp khám phá 4.995 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 78,96% (cao hơn 1,83% so với cùng kỳ năm 2021). Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 89,91%. Các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ. Lực lượng công an đã triệt phá 196 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại; phối hợp xác minh, trao đổi thông tin liên quan đến trật tự xã hội 5.378 trường hợp; phối hợp điều tra, xử lý tội phạm 1.159 vụ việc/ 1.705 đối tượng; ủy thác điều tra 418 yêu cầu.

Về công tác phối hợp trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH): Phòng PC07 Công an các tỉnh, thành phố trao đổi các nội dung triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về công tác PCCC&CNCH. Các phương án huy động lực lượng phối hợp tham gia phối hợp tập luyện, diễn tập tại khu vực có nguy cơ cháy nổ cao (nhà cao tầng, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, chung cư,...) và triển khai PCCC&CNCH giữa các tỉnh giáp ranh khi có sự cố xảy ra,...

Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, hội nghị là dịp để lực lượng công an các tỉnh, thành phố đánh giá lại tình hình, kết quả, đánh giá những tồn tại, hạn chế và thống nhất những nội dung cần bổ sung sau 2 năm thực hiện.