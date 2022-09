Bắt giữ nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Tam Phước thuộc một ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Tờ Zing dẫn thông tin từ thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, rạng sáng 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ nghi can gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Tam Phước thuộc một ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hòa vào chiều 8/9.

“Nghi can tên là Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa). Anh ta bị bắt vào lúc 0h25 ngày 11/9”, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin.

Theo thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra vị trí cất giấu súng, tiền, phương tiện sử dụng gây án và các tang vật khác có liên quan tại nhiều vị trí khác nhau.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, di lý nghi can, thu giữ tiền, một khẩu súng rulo, xe máy hiệu Sirius được đối tượng sử dụng gây án.

Hiện công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý người này theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/9, người đàn ông mặc đồ đen, trùm kín mặt, giả làm khách ngồi tại khu vực phòng chờ giao dịch Tam Phước thuộc một ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Sau một hồi quan sát, anh ta tiến đến bàn giao dịch, nổ súng uy hiếp nhân viên.

Nghe tiếng súng, khách hàng bỏ chạy tán loạn ra ngoài. Một nam nhân viên bị uy hiếp đã đưa nhiều cọc tiền cho tên cướp. Nghi can sau đó bỏ tiền vào túi đen rồi rời khỏi ngân hàng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định kẻ cướp lấy đi nhiều cọc tiền, trị giá hơn 900 triệu đồng.