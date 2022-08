TPHCM: Yêu cầu chủ quán nhắc khách không lái xe sau khi nhậu

TP - Để kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), các cơ quan chức năng tại TPHCM đã thực hiện Chiến dịch tuyên truyền, kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Theo đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM, sau hơn 1 tháng ra quân, hơn 6.000 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn tại TPHCM đã bị xử phạt. Thời gian tới, việc kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn cũng sẽ tiếp tục được duy trì.

Trong đợt cao điểm, cùng với việc kiểm tra, xử lý vi phạm, các đơn vị thuộc PC08 và Đội CSGT-TT Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng đã cử cán bộ trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, karaoke… vận động chủ nhà hàng, quán ăn ký cam kết, phối hợp với công an tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật Giao thông đường bộ, không tự lái xe sau khi nhậu, sử dụng rượu bia.

Theo Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức, vừa qua Công an TP Thủ Đức đã thực hiện chiến dịch cao điểm tuyên truyền các nhà hàng, quán nhậu, cơ sở có kinh doanh rượu bia. “Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản 2.724 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nộp kho bạc nhà nước hơn 7 tỷ đồng”, Thượng tá Tiên cho biết.

Đại diện PC08 Công an TPHCM cho biết, thực tế, có không ít chủ nhà hàng, quán nhậu còn lơ là về trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng sau khi đã sử dụng rượu, bia tại quán. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, lực lượng CSGT TPHCM đã phát hiện hơn 22.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 21.912 trường hợp người đi xe máy. Ngoài tăng cường tuyên truyền nhắc nhở, lực lượng CSGT sẽ tăng cường thực hiện các chuyên đề tuần tra, kiểm soát để xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ có mặt nếu nhận được tin báo về phát hiện người say xỉn từ các hàng quán cố gắng điều khiển phương tiện tham gia giao thông để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

“Cán bộ, chiến sĩ CSGT sẽ can thiệp, không cho người này tự lái xe để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của họ cũng như an toàn của những người xung quanh. Đây là một trong những giải pháp ngăn chặn từ gốc nguyên nhân gây TNGT liên quan đến việc dùng rượu bia”, đại diện PC08 cho biết.