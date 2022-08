Theo chân lực lượng 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, lợi dụng các ngày cận lễ Quốc khánh 2/9, các đối tượng trộm cướp thường thực hiện hành vi cướp giật. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm nhiều trường hợp vi phạm giao thông gây tai nạn chết người. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với tội phạm.