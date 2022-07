TPHCM: Sợ CSGT phạt nặng, tài xế xe chở quá tải khai tên giả

TPO - Không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ tuỳ thân, trong lúc bị CSGT lập biên bản, tài xế xe ben chở quá tải và có dấu hiệu cơi nới thùng hàng đã khai tên giả nhưng không qua mắt được lực lượng chức năng.

Tối 19/7, tổ chuyên đề xử lý xe quá tải, quá khổ của Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) thì phát hiện xe ben mang BKS: 51D-10428 có dấu hiệu chở quá tải nên đã ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra bằng cân tải trọng, tổ công tác phát hiện phương tiện chở quá tải, vượt quá quy định cho phép tham gia giao thông (116,04%), đồng thời cơi nới thùng xe nên đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính.

Làm việc với tổ công tác, tài xế khai tên Nguyễn Văn Thương (quê Bình Định) nhưng không xuất trình đầy đủ giấy phép lái xe, giấy tờ tuỳ thân cùng giấy đăng ký xe, chứng nhận đăng kiểm theo định. Tài xế còn cho biết giấy phép lái xe trước đó đã bị CSGT TP Thủ Đức tạm giữ vì lỗi dừng xe không có tín hiệu cảnh báo.

Trong quá trình lập biên bản vi phạm, thấy lái xe có biểu hiện nghi vấn và không hợp tác, lực lượng CSGT đã bí mật kiểm tra và phát hiện nam tài xế khai báo tên giả. Thông qua chủ xe, lực lượng CSGT xác định tên thật của lái xe là Dương Văn Phó (ngụ quê Hà Nam).

Với các lỗi vi phạm trên, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng. Cùng với các mức phạt trên, tài xế và chủ phương tiện còn bị tạm giữ phương tiện và buộc phải chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của thùng xe.

Vẫn ngang nhiên vi phạm dù đã bị lập biên bản trước đó

Tiếp tục theo chân các tổ chuyên đề của Đội CSGT-TT Công an quận Bình Thạnh Đội CSGT-TT Công an TP.Thủ Đức và các Đội CSGT thuộc Phòng (PC08) Công an TPHCM đi tuần tra trong đêm 20 và rạng sáng 21/6, Tiền Phong đã ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện vi phạm.

Hầu hết tài xế của các phương tiện vi phạm sau khi bị dừng phương tiện đều không xuất trình đầy đủ giấy đăng kiểm, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy tờ tuỳ thân. Một số phương tiện đã vi phạm lỗi tương tự, đang bị tạm giữ giấy tờ xe nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Trong 4 xe ben vi phạm lỗi quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe bị lập biên bản xử lý trong đêm, chỉ có 1 xe, tài xế và chủ phương tiện xuất trình đầy đủ giấy tờ. 3 xe còn lại đều đang bị tạm giữ giấy tờ xe nhưng vẫn tiếp tục và ngang nhiên vi phạm các lỗi tương tự.

"Tôi chỉ là người lái thuê, phương tiện không phải do tôi làm chủ, mặc dù biết hành vi vi phạm giao thông của mình là sai và gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện khác, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên tôi mới đành đánh liều xin chủ xe cho tôi chạy", một tài xế xe ben không có giấy tờ cho biết.

Trước đó vào ngày 7/6, Bộ GTVT đã ban hành Công văn 5631/BGTVT-ATGT đề nghị các địa phương và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15/6 - 15/7.