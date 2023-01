Công an tỉnh Trà Vinh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

TPO - Sáng 11/1, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Kiên Rịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đối với các cán bộ, gồm:

Thượng tá Phạm Văn Chống - Phó Trưởng Công an TP Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám thị Trại tạm giam. Thượng tá Đỗ Minh Phong - Phó Giám thị Trại tạm giam đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Trà Vinh.

Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Trưởng Phòng An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Ngoại tuyến. Thượng tá Trần Hoàng Kiếm - Phó Trưởng Công an huyện Duyên Hải đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng An ninh đối ngoại.

Thượng tá Thạch Nào - Phó Trưởng Công an huyện Trà Cú đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Duyên Hải.

Trung tá Sơn Thanh Bạch - Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Cầu Ngang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Trà Cú. Trung tá Lâm Thanh Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Cầu Ngang giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Cầu Ngang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Kiên Rịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy nhằm tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện, thử thách ở nhiều địa bàn, lĩnh vực công tác khác nhau và hoàn thiện tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, hôm 9/1, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Hồng Minh - Trưởng Công an Quận 3 (TPHCM) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Đại tá Trần Hồng Minh sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM, trình độ Thạc sĩ Cảnh sát, chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.