Bản tin 8H: Bổ nhiệm tân Trưởng Công an thành phố Nam Định

TPO - Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Phó trưởng Công an thành phố Nam Định, được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố.

Chiều 6/1, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an thành phố Nam Định. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Trầm đã trao Quyết định cho Thượng tá Nguyễn Nam Trung (SN 1975, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an Thành phố Nam Định được điều động, giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Nam Định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/1/2023.

Ngày 7/1, Cục Đăng kiểm ra quyết định biệt phái viên chức, điều động thêm 8 đăng kiểm viên, 2 nhân viên nghiệp vụ từ Trung tâm đăng kiểm 50-06V (quận 7, TP.HCM) sang nhận công tác tại Trung tâm 50-09D (huyện Củ Chi, TP.HCM). Với việc tăng cường nhân sự, trung tâm 50-09D sẽ đưa được thêm một dây chuyền kiểm định vào hoạt động từ ngày 9/1 để phục vụ nhu cầu kiểm định ôtô của người dân. Dự kiến ngày 8/1, Đoàn công tác của Cục Đăng kiểm vào TP.HCM đánh giá dây chuyền kiểm định thứ 2 của trung tâm 50-09D để có thể đưa vào hoạt động.

Hôm nay (8/1), các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 20-23 độ C. Dự báo từ mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông, miền Bắc chuyển sang trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Ngày và đêm 8/1, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/1, Việt Nam ghi nhận 64 ca COVID-19, giảm 11 ca sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.711 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 36 ca.Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.494 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 23 ca, tăng 4 ca so với hôm qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 06/01 có 2.086 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.538.946 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai thông báo của Bộ Chính trị về công tác cán bộ thành phố Hải Phòng. Theo đó, ông Trần Lưu Quang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Giao ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/1, lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã nhận được thông báo từ Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) liên quan đến ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, đánh nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng. Theo vị lãnh đạo, đơn vị nhận được từ công an cho biết không khởi tố vụ án, vụ việc không cấu thành tội phạm. Như vậy, không đình chỉ tư cách đại biểu đối với ông Dũng. Tuy nhiên, HĐND tỉnh có thể sẽ xem xét nếu cho ông Dũng có đơn theo nguyện vọng cá nhân. (XEM CHI TIẾT)