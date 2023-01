Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động cán bộ

TPO - Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại.

Chiều 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại kể từ ngày 10/1/2023. Trước đó, tháng 11/2019, ông Nguyễn Xuân Thao lúc đó là Trưởng phòng tham mưu của Cục An ninh đối ngoại đã được điều động về làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian công tác ở Đồng Nai, đại tá Nguyễn Xuân Thao phụ trách công tác an ninh.

Thời báo Ngân hàng vừa phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Lễ công bố quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng. Tại Lễ công bố, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã công bố Quyết định số 18/QĐ-NHNN ngày 5/1/2023 về việc điều động và bổ nhiệm bà Hoàng Thanh Nhàn, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giữ chức vụ Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng. Thời gian giữ chức vụ của đồng chí Hoàng Thanh Nhàn là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ngày 10/1, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm 2022, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn. Theo đó, Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra, xử phạt Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D (địa chỉ tại phường Quán Bàu, TP Vinh) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-08D (địa chỉ tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) với các lỗi “không lưu giữ dữ liệu đăng kiểm theo quy định”; “không công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy định”. Tổng số tiền xử phạt là 16 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại như: Không niêm yết công khai các thủ tục, quy trình kiểm định; lưu trữ chưa đầy đủ hồ sơ kiểm định.

Bộ Công Thương đã có quyết định ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Theo đó, mức giá trần (giá cao nhất) của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời mặt đất là 1.184,9 đồng/kWh, điện mặt trời nổi là 1.508,27 đồng/kWh. Giá trần áp dụng cho điện gió trong đất liền là 1.587,12 đồng/kWh, điện gió trên biển là 1.815,95 đồng/kWh. Khung giá này sẽ là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thỏa thuận giá phát điện theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/1, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 19-22 độ C. Dự báo mưa nhỏ rải rác ở miền Bắc kéo dài đến trưa mai (12/1), sau đó giảm dần. Từ 13-14/1, miền Bắc tăng nhiệt mạnh, nhiệt độ cao nhất có thể tới 27-28 độ, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Miền Trung hôm nay giảm mưa.Dự báo trong những ngày tới, các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi tạnh ráo. Từ đêm 15/1 đến 20/1, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng thời kỳ từ đêm 15-17/1 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 16/1 phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Sáng nay (11/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, từ ngày 11-12/1. Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị mới. Thủ tướng cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Lào kể từ khi ngài Sonexay Siphandone được bầu làm Thủ tướng Lào. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/1, Việt Nam ghi nhận 77 ca COVID-19, tăng 6 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.911 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 36 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.547 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 12 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 09/01 có 39.762 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.583.469 liều. (XEM CHI TIẾT)