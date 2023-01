Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Đại tá Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3 (TP.HCM) được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Chiều 9/1, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Công an, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3 (TP.HCM) đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Đại tá Trần Hồng Minh sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM; trình độ Thạc sỹ cảnh sát, chuyên ngành quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Nhân dịp này, Thiếu tướng Lê Hồng Nam thay mặt Công an TP.HCM trao tặng Công an tỉnh Trà Vinh 1 tỷ đồng để phục vụ các yêu cầu công tác của công an tỉnh.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT liên quan đến việc tạm dừng thu phí tại dự án BOT mở rộng quốc lộ 51 đoạn Km0+900 - Km73+600. Văn bản do Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường ký nêu rõ Cục Đường bộ sẽ tạm dừng thu phí tại các trạm BOT của dự án mở rộng quốc lộ 51 từ 7h ngày 13/1 để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân sử dụng dịch vụ đường bộ. Dự án BOT này đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 2009, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ ký hợp đồng BOT thực hiện dự án với Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo hợp đồng ban đầu, dự án đã hết hạn thu phí nhưng vẫn còn một số vướng mặc chưa giải quyết được.

Ngày 9/1, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bà Lê Thị Oanh, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính, bằng hình thức Cảnh cáo. Theo đó, quá trình công tác, bà Oanh đã ký tờ trình tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với số gỗ trục vớt dưới lòng hồ Ea Súp hạ không đúng quy định. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, quản lý và bảo quản khối lượng gỗ trục vớt này thiếu chặt chẽ, vi phạm quy định, làm thất thoát tài sản nhà nước.

Ngày 9/1, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT cho biết, trong năm 2022, trên toàn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông và 46 vụ va chạm giao thông, làm 11 người chết, 47 người bị thương. So với năm 2021, tai nạn giảm 4 vụ, giảm 15 vụ va chạm giao thông. Cũng theo vị lãnh đạo này, trong năm 2022, lực lượng chức năng đã tập trung xử lý đối với các lái xe có hành vi vi phạm như nồng độ cồn, sử dụng trái phép chất ma túy khi điều khiển phương tiện, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ, chạy không đúng phần đường, làn đường... với tổng số tiền đã xử phạt lên tới gần 53 tỷ đồng.

Hôm nay (10/1), các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, trời nhiều mây. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì đến ngày mai ở các tỉnh miền Bắc. Từ 12-14/1, miền Bắc chuyển sang trời nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Sau đó, khoảng 15-16/1, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh khá mạnh gây mưa dông, trời chuyển rét đậm. MIền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác. Dự báo từ ngày mai (11/1), mưa giảm dần ở các tỉnh miền Trung. Sau đó, khoảng 16-17/1, khu vực này tiếp tục đón mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/1, Việt Nam ghi nhận 71 ca COVID-19, tăng 19 ca so với hôm trước đó. Như vậy sau 4 ngày giảm liên tục, số mắc mới tăng trở lại. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.834 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.511 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 19 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 08/01 có 3.631 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.543.707 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 9/1, tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Bí thư thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Trần Lưu Quang và ông Trần Hồng Hà. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa hai tân Phó Thủ tướng. (XEM CHI TIẾT)