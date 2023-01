Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang làm Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy

TPO - Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang được biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang, giữ chức Phó trưởng ban này từ ngày 3/1/2023.

Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức triển khai quyết định công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp nhận và phân công sĩ quan công an nhân dân được biệt phái là Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, từ ngày 3/1/2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng tiếp nhận, phân công nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn, ở cương vị mới, vị trí mới, ông Nguyễn Thanh Bình phát huy tinh thần đoàn kết, kinh nghiệm, năng lực để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các vấn đề liên quan phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt phải nâng cao bản lĩnh chính trị, liêm chính, trong sáng…

Trước đó, ngày 29/12/2022, tại hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác Công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, Công an tỉnh Hậu Giang đã thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh và biệt phái công khai có thời hạn đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.