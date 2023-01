Đại tướng Lương Cường thăm, tặng quà Tết tại Trà Vinh

TPO - Chiều 10/1, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại tỉnh Trà Vinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Lương Cường gửi tới các lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, công nhân và người lao động cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Đại tướng Lương Cường cũng thông tin về tình hình thế giới, khu vực tác động sâu sắc đến chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong điều kiện khó khăn, thách thức đó, năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, đánh dấu, đánh dấu sự phát triển vượt bậc. Riêng tỉnh Trà Vinh cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố…

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng đề nghị chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển các dịch vụ hàng hải trên biển tạo điều kiện phát triển kinh tế, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ về quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Trong đó, tập trung thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 13 ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo; đồng bào các khu vực bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm. Thực hiện tốt chính sách với Quân đội và hậu phương Quân đội; các đơn vị LLVT, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết; nhất là biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Dịp này, Đại tướng Lương Cường đã tặng quà cho các đơn vị LLVT; đại diện gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại tướng Lương Cường cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9.