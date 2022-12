Giám đốc Công an TPHCM được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất

TPO - Năm 2022, Công an TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngày 28/12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Công an TPHCM, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TPHCM được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Nguyễn Văn Nên còn trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TPHCM; Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng An ninh nội địa; Cờ Thi đua của Bộ Công an, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, năm 2022, mặc dù thành phố còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh COVID-19 từ năm 2021 nhưng với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của cả nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo động lực để nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

Vẫn theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, để đạt được những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội nêu trên, có sự đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an cả nước nói chung và Công an TPHCM nói riêng trong việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.