Công an TPHCM thông tin về công ty đòi nợ kiểu 'khủng bố' vừa bị triệt phá

TPO - Ban giám đốc cùng 83 nhân viên làm việc tại Công ty Luật TNHH Power Law (trụ sở tại quận 12, TPHCM) có nghi vấn liên quan đến hoạt động vu khống để đòi nợ.

Ngày 1/12, Công an TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về vụ vu khống để đòi nợ xảy ra tại công ty Luật TNHH Power Law (trụ sở tại quận 12).

Liên quan đến vụ việc này, Công an quận 12 (TPHCM) đã khởi tố 13 đối tượng để điều tra về tội “Vu khống” theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 đối tượng và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can.

Danh tính những người này gồm: Phạm Lê Duy (25 tuổi, quê Vĩnh Long), Bùi Thị Thu Huyền (25 tuổi, quê Gia Lai), Nguyễn Thị Quyên (19 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, quê Đắk Lắk), Lê Thế Bình (30 tuổi, quê Đắk Lắk), Lê Khánh Duy (24 tuổi, quê tỉnh Gia Lai), Phạm Thị Ngọc Tính (24 tuổi, quê Bình Định), Đinh Thanh Long (27 tuổi, quê Bình Định), Hoàng Trọng Hiếu (23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Duy Khanh (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Lê Quang Khải (27 tuổi, quê Gia Lai), Lê Thanh Duy (24 tuổi, quê Cà Mau) và Phan Thanh Trường (31 tuổi, quê Gia Lai).

Trước đó vào ngày 19/11, Công an quận 12 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và một số đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính trụ sở công ty Luật TNHH Power Law (phường An Phú Đông, quận 12).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại trụ sở công ty này có 196 nhân viên đang làm việc trên máy tính. Ban giám đốc công ty cùng 83 nhân viên công ty có nghi vấn liên quan đến hoạt động vu khống để đòi nợ.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, niêm phong những vật dụng, thiết bị điện tử và đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Sau khi ghi lời khai, cảnh sát xác định 35 người có hành vi sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có khoảng 300 bị hại trên cả nước là nạn nhân của công ty Luật TNHH Power Law.

Từ các thông tin người bị hại thu thập được, Công an quận 12 đã khẩn trương xác minh, làm việc với các bị hại. Đến thời điểm hiện tại, Công an quận 12 đã xác minh, làm việc được với 14 bị hại. Đồng thời xác định được 13 đối tượng có hành vi “Vu khống” và đã ra quyết định khởi tố để điều tra.

Hiện nay, cơ quan Công an đang mở rộng vụ án vu khống để đòi nợ tại công ty Luật TNHH Power Law để tiếp tục xử lý.

Trước đó, ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset về tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định, công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính tại quận 1 (TPHCM) do L.J (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc. Công ty này có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. Từ ngày 1/8/2016 đến nay, Công ty thuê Văn phòng tại Lầu 4, Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu (Phường 6, Quận 4, TPHCM) để hoạt động thu hồi nợ. Theo đó, khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty; lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng. Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Đối với nhóm nợ từ 1 ngày – 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng; nhóm nợ từ 90 ngày - 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ. Đối với nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B), các nhân viên sẽ sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo,... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.