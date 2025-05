Công an tỉnh Bắc Kạn lần đầu tổ chức thi sát hạch lái xe

TPO - Sáng 26/5, tại Trung tâm Sát hạch lái xe Bắc Kạn (thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông), Hội đồng sát hạch lái xe Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ khai mạc kỳ sát hạch lái xe đầu tiên sau khi chính thức tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ này từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng).

Kỳ sát hạch lần này có 127 thí sinh tham gia, bao gồm các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Kạn và các thí sinh dự thi sát hạch lại do giấy phép lái xe quá hạn.

Các thí sinh trải qua 4 phần thi bắt buộc gồm lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông bằng phần mềm, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường giao thông thực tế.

Công tác tổ chức sát hạch được Công an tỉnh triển khai nghiêm túc, đúng quy trình và quy định pháp luật, bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đây là kỳ sát hạch đầu tiên do Công an tỉnh tổ chức, vì vậy các đơn vị chức năng cần triển khai khoa học, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Hội đồng sát hạch phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng theo đúng quy định.

Lãnh đạo công an tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các thí sinh giữ vững tâm lý, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các phần thi, góp phần vào sự thành công chung của kỳ sát hạch.

Được biết, để chuẩn bị cho việc tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng), Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tổ chức tập huấn cho 19 cán bộ, chiến sĩ về pháp luật và kỹ năng chuyên môn liên quan đến công tác sát hạch lái xe.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo và vượt qua kỳ kiểm tra, các cán bộ, chiến sĩ đã được Bộ Công an cấp thẻ sát hạch viên theo quy định. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các kỳ sát hạch để phục vụ nhu cầu của người dân.