Ký ức kinh hoàng về trận lũ quét làm 2 người chết ở Bắc Kạn

TPO - Truy tìm tung tích thi thể tay đeo nhẫn vàng ở Bình Dương; Lý do Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tăng cường phòng COVID-19; Cựu Tổng thống Mỹ Biden lần đầu lên tiếng sau thông tin mắc ung thư… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 20/5/2025.

TPO - Trong không khí trang nghiêm, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An).