Công an Hà Nội thay đổi địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc của nhiều phòng nghiệp vụ

TPO - Công an TP Hà Nội vừa thay đổi địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc của hơn 10 phòng nghiệp vụ trực thuộc. Các địa điểm mới nằm tại các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Thanh Xuân.

Ngày 25/1/2025, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 282-KH/ĐUCA thực hiện Kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an đơn vị, địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Theo đó, không tổ chức Công an cấp huyện, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an địa phương theo hướng “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”; xây dựng Công an cấp xã đủ sức giải quyết tình hình ngay từ cơ sở. Đây là bước đi mang tính cách mạng, trong đó, Công an Thủ đô luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu, chủ động các nội dung để triển khai thực hiện.

Công an thành phố Hà Nội thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới đã khẩn trương bố trí, sắp xếp lực lượng chuyên trách các nhiệm vụ công tác nhanh chóng triển khai nhiệm vụ bảo đảm công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được thực hiện liên tục, không gián đoạn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng trực tuyến để tiết kiệm thời gian, công sức.

Việc chuyển giao này nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp liên hệ làm việc, Công an thành phố Hà Nội thông báo các địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc như sau:

1. Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra địa chỉ số 2 Tràng Thi, Hoàn Kiếm.

2. Phòng Cảnh sát hình sự địa chỉ số 62 đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy.

3. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường địa chỉ số 382 Khâm Thiên, Đống Đa.

4. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy địa chỉ số 2 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

5. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội địa chỉ số 94, 96 Tô Hiến Thành, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng.

6. Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp địa chỉ số 48 Lưu Quang Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy.

7. Phòng An ninh điều tra địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

8. Phòng An ninh kinh tế Địa chỉ số 27, 29 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm.

9. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao địa chỉ số 55 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm.

10: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh địa chỉ số 44 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa.

11. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH địa chỉ số 4 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy.

12. Phòng Cảnh sát giao thông địa chỉ số 86 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm.

13. Phòng Kỹ thuật hình sự địa chỉ số 54 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm.

14. Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ đề nghị sát hạch, cấp Giấy phép lái xe (Số 2 Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông; số 253 Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm).

15. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp lý lịch tư pháp số 13 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng.

16. Địa chỉ các cơ sở cai nghiện ma tuý: Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 Xã Yên Bài, huyện Ba Vì; Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn; Cơ sở cai nghiện ma tuý số 3 xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây; Cơ sở cai nghiện ma tuý số 4 phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Công an thành phố Hà Nội đã và đang xứng đáng với yêu cầu, mong muốn mà cơ quan cấp trên đặt ra, là đơn vị tiên phong, gương mẫu, đi đầu. Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đánh giá thấu đáo về nhiệm vụ, tính toán kỹ lưỡng, điều chỉnh phân công, phân cấp bảo đảm rành mạch, đồng bộ, xuyên suốt, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để sót, mất nhiệm vụ. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong lực lượng Công an Thủ đô.