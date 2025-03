Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng được giao điều hành Công an TP Hà Nội

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội điều hành hoạt động của CATP Hà Nội cho đến khi có Giám đốc CATP mới.

Chiều 1/3, tại Công an TP Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự lễ công bố có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Cục X01 - Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND – UBND TP; lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu CAND TP Hà Nội.

Về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo, có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ.

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang đã công bố Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 25/2/2025, của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP điều hành Công an TP Hà Nội.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Hải Trung đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong ngành Công an, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an địa phương trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng; là người có năng lực, có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm lãnh đạo, được tập thể lãnh đạo tín nhiệm.

Trong không khí cả hệ thống chính trị đang khẩn trương thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, việc Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo là vinh dự lớn của Bộ Công an, Công an Thành phố cũng như gia đình và cá nhân đồng chí Nguyễn Hải Trung. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Trung tướng Nguyễn Hải Trung trên cương vị mới tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung bày tỏ vinh dự khi được nhận quyết định của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Đây là trách nhiệm lớn, đồng thời là cơ hội để đồng chí tiếp tục cống hiến cho đất nước và nhân dân. Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm sâu sát của Bộ trưởng, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Thứ trưởng cũng như sự phối hợp của các đơn vị trong Bộ Dân tộc và Tôn giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân thời gian tới.

Ông Nguyễn Hải Trung cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với tình cảm trân trọng của các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể trên địa bàn Thủ đô và các thế hệ cán bộ lão thành, tập thể Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ, Công an TP Hà Nội thời gian qua. Đồng thời mong muốn Công an Thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn Giáo tập trung trí tuệ, tâm sức, kinh nghiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ, của ngành một cách toàn diện, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, góp phần đưa Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát triển, đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước, tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên mới của dân tộc.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo là bộ được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ, do ông Đào Ngọc Dung làm bộ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung (SN 1968, quê quán huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm. Ông từng giữ chức cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. Ngày 1/4/2016, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an. Ngày 21/8/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngày 8/6/2020, ông Nguyễn Hải Trung được Bộ Công an điều động về bộ đảm nhiệm chức danh phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Ông Nguyễn Hải Trung đảm nhiệm chức giám đốc Công an TP Hà Nội từ tháng 7/2020 đến nay, và là Đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.