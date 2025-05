Công an Hà Nội biểu dương, tôn vinh gương điển hình trong phong trào thi đua ‘Vì an ninh Tổ quốc’

TPO - Ngày 14/5, Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình "Công an Thủ đô khắc ghi lời Bác dạy", biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2025).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì. Dự chương trình có lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội; Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương... cùng 367 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 – 2025.

Theo Công an TP Hà Nội, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 2 năm thực hiện Quy định số 09 của Đảng ủy CATW, với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”, Công an TP Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành trọng trách giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Công an TP Hà Nội chủ động đi đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, cao điểm bảo đảm an toàn, trật tự; đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, ma túy, hoạt động “tín dụng đen”.

Đồng thời xác định công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng Công an là khâu đột phá, những năm qua, Công an TP Hà Nội đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, “Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính”, qua đó đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính...

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đây là hoạt động chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần thi đua yêu nước, ý thức, trách nhiệm, gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND, tạo động lực mới thúc đẩy phong trào thi đua tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Đồng thời cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an Thủ đô.

Phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" tới toàn lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: "Lực lượng Công an Thủ đô phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phát trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực sự là điểm tựa của nhân dân Thủ đô”.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong đó cụ thể hóa các nội dung cho phù hợp, sát thực nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp.

Sáng cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động trọng tâm trong các sự kiện kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.