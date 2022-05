Công an Bình Dương thông tin về vụ án liên quan bà Phương Hằng

TPO - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã làm việc với Công an TP.HCM và tham mưu Bộ Công an về việc chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng về Công an TP.HCM để thụ lý điều tra.

Sáng 6/5, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về khởi tố vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng và vụ tạm đình chỉ đại úy công an để làm rõ hành vi xô xát với người phụ nữ.

Tại buổi họp báo, đại tá Trần Văn Chính cho biết Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nhưng chưa khởi tố bị can. Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án với tội danh tương tự như vụ án mà Công an TP.HCM đã khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng trước đó.

Việc khởi tố vụ án này nhằm làm rõ nội dung tố cáo của một số cá nhân cho rằng bà Hằng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Phương Hằng gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Giải thích việc cùng một vụ án nhưng hai đơn vị ra quyết định khởi tố, đại tá Chính cho biết đã làm việc với Công an TP.HCM và tham mưu Bộ Công an về việc chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng về Công an TP.HCM để thụ lý điều tra.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, mỗi đơn vị sau khi tiếp nhận đơn đều thụ lý điều tra độc lập, sau khi xét thấy có cùng nội dung, tính chất, các đơn vị sẽ làm việc để thống nhất chuyển về một mối.

Tiếp tục xem xét xử lý đại uý công an xô xát với dân

Cũng tại buổi họp báo, đại tá Trần Văn Chính cho biết, liên quan việc đại úy T.X.P có hành vi xô xát với người phụ nữ xảy ra ngày 11/4 tại phường An Thạnh, TP Thuận An, cán bộ này hiện đã bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. "Đại úy P. đã bị xử lý hành chính, Công an tỉnh đang xem xét xử lý cán bộ về mặt cơ quan, khi có quyết định sẽ thông tin sau", đại tá Chính cho biết.

Trước đó vào ngày 13/4, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ký quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày đối với đại úy T.X.P, Phó Đội trưởng thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, ngày 11/4, công an tỉnh này tiếp nhận thông tin từ báo chí về việc đại úy T.X.P liên quan đến vụ việc xô xát người dân tại phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

"Để có căn cứ xác minh, xử lý vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày đối với đại úy T.X.P và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định", thông báo của Công an Bình Dương nêu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 12/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 1 phút ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ. Các hình ảnh cho thấy, sau một hồi tranh cãi hai bên lao vào nhau. Trong đó người phụ nữ bị một nhóm đàn ông đánh hội đồng.

Đến chiều 13/4, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, một trong số những người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip kể trên là đại úy T.X.P.