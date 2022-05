Chủ tịch tỉnh Cao Bằng yêu cầu xử nghiêm phó công an phường đánh phụ nữ

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - Hoàng Xuân Ánh đã có chỉ đạo, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định đối với Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) có hành vi đánh phụ nữ.

Ngày 4/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc. Ông Ánh cho rằng, không bao che, né tránh, sự việc cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm đình chỉ công tác đối với Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, đồng thời yêu cầu Công an TP Cao Bằng điều tra làm rõ vụ việc này.

Trước đó, tối 28/4, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) cùng hai người khác đến tiệm cắt tóc của anh M.K. (phường Đề Thám, TP Cao Bằng). Tại đây, vị Phó trưởng Công an phường Sông Bằng yêu cầu một cán bộ công an phường đưa nam thanh niên trẻ ở quán cắt tóc lên xe ô tô nhưng bị những người có mặt ngăn cản. Trong lúc xô xát, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đánh, tát 2 cái vào mặt Đ.K.. - cô gái có mặt tại hiện trường.

Mặc dù những người tại đây nói "nhà có camera" nhưng người này vẫn rất hung hăng. Vụ việc chỉ được dừng lại khi công an phường sở tại có mặt để giải quyết, vị Phó trưởng Công an phường Sông Bằng và nhóm người mới chịu rời đi.

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cũng đang rà soát bác sĩ tên Nam liên quan đến vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, qua rà soát ban đầu, tại các bệnh viện công lập trên địa bàn không có bác sĩ nào tên Nam liên quan.