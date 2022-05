Tạm đình chỉ phó công an phường đánh cô gái lúc nửa đêm

TPO - Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác Phó công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) để xác minh làm rõ hành vi đánh một phụ nữ ở tiệm cắt tóc.

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện Công an tỉnh đang giao Công an TP Cao Bằng báo cáo về việc phó công an phường lao vào tiệm tóc đánh phụ nữ như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh sẽ yêu cầu Công an TP Cao Bằng điều tra, làm rõ sự việc này. Quan điểm của đơn vị là sai đến đâu xử lý đến đó và sẽ xử lý nghiêm, nếu phát hiện sai phạm của cán bộ; tùy tính chất vụ việc để ra quyết định xử lý.

"Tôi đã giao Công an TP Cao Bằng làm rõ và sẽ có báo cáo sớm về vụ việc”, Đại tá Vũ Hồng Quang khẳng định.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng nói thông qua clip, nếu những người trong vụ việc thật sự là cán bộ công an thì hành vi của họ là hoàn toàn sai. Đơn vị vẫn đang làm rõ vụ việc. “Sẽ phải xử lý thật nghiêm, không lăn tăn", chỉ huy Công an TP Cao Bằng nói.

Trước đó, ngày 2/5, mạng xã hội lan truyền clip từ camera giám sát của một tiệm cắt tóc (ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), quay lại cảnh 6 người, trong đó có 3 người mặc quân phục đi trên ô tô xuống trước cửa tiệm cắt và xảy ra xô xát.

Hình ảnh cho thấy nhóm người mặc sắc phục lôi người ở tiệm cắt tóc lên xe, trong khi nhóm người tại tiệm cắt tóc cố gắng kéo lại. Sau đó, một người mặc áo trắng lao vào nhà của tiệm cắt tóc giằng co, đánh một phụ nữ tại đây.

Qua xác minh của PV cho thấy, nhóm người trên là cán bộ và công an trên địa bàn TP Cao Bằng đến nhà một người dân đòi bắt người rồi xô xát với phụ nữ.