Sở Y tế Cao Bằng rà soát bác sĩ liên quan vụ phó công an phường đánh phụ nữ

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đang rà soát bác sĩ tên Nam liên quan đến vụ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đánh phụ nữ tại hiệu cắt tóc.

Chiều 3/5, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, qua rà soát ban đầu, tại các bệnh viện công lập trên địa bàn không có bác sĩ nào tên Nam liên quan vụ phó công an phường đánh phụ nữ.

Trước đó, tối 28/4, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) cùng hai người khác đến tiệm cắt tóc của anh M.K. (phường Đề Thám). Tại đây, vị Phó trưởng Công an phường yêu cầu một cán bộ công an phường bắt giữ anh N., dẫn đến 2 bên vật nhau. Trong lúc xô xát, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đánh, tát 2 cái vào mặt một cô gái tên Đ.K..

Theo Công an phường Đề Thám, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa một vị bác sĩ tên Nam với cô gái tên Đ.K..

Thông tin với PV VTC News, anh M.K cho biết, bác sĩ tên Nam đang làm việc tại Phòng khám đa khoa Hữu Nghị 103 (phường Sông Bằng, TP Cao Bằng). Tuy nhiên, khi PV liên hệ, đại diện phòng khám từ chối trả lời và hẹn "xin ý kiến lãnh đạo rồi thông tin sau".

Liên quan vụ việc, sáng cùng ngày, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã yêu cầu tạm đình chỉ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng vì đánh phụ nữ trong hiệu cắt tóc để xác minh, xử lý.