Bức xúc cảnh khách hành hung, bắt nhân viên quán ăn xếp hàng để đánh ở Lâm Đồng

TPO - Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang sàng lọc, triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ hành hung nhân viên quán ăn ở thị trấn Liên Nghĩa, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua điều tra bước đầu của Công an huyện Đức Trọng, đêm 5/4 vừa qua, T.X.P (còn gọi là Cẩu, 49 tuổi, ngụ đường Khúc Thừa Dụ, Liên Nghĩa, chủ vựa rau) đi ô tô đến nhậu ở quán Tám Lúa.

Khi ra về, có lẽ đã ngà ngà say nên T.X.P tưởng rằng mình đi xe máy đến quán. Tìm xe mãi không ra, T.X.P đã đánh một nhân viên bảo vệ quán. Thấy vậy, các nhân viên của quán ra can ngăn và xảy ra xô xát giữa hai bên.

Sáng 6/4, hai bên đã hòa giải nhưng đến tối cùng ngày, một nhóm khoảng 10 người gồm gia đình của T.X.P và một số lái xe, bốc vác… của vựa rau đến quán Tám Lúa ăn tối.

Khi thấy nhân viên của quán ra phục vụ, bà L. (vợ ông T.X.P) bức xúc chuyện chồng bị đánh hôm trước nên đã đánh nhân viên của quán. Một số người thuộc nhóm thực khách nói trên cũng ùa vào dùng tay, chân đấm đá và yêu cầu nhân viên của quán Tám Lúa đứng ra xin lỗi.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Liên Nghĩa đã cử lực lượng đến hiện trường, lúc này nhóm của T.X.P mới rời đi.

Qua trích xuất camera ở quán Tám Lúa cho thấy, khi một nam nhân viên ra phục vụ thì bất ngờ bị một phụ nữ mặc đồ chống nắng, đội nón bảo hiểm đi cùng với nhóm của T.X.P đánh tới tấp. Ngay sau đó nhiều thanh niên thuộc nhóm thực khách đang ngồi ăn tối cũng lao vào tấn công nam nhân viên này.

Khi nam nhân viên bỏ chạy vào trong bếp, nhóm của chủ vựa rau lao vào yêu cầu tất cả nhân viên đứng xếp hàng, khoanh tay trước quầy thu ngân. Nhiều người trong nhóm của chủ vựa rau la hét, chửi bới, hành hung các nhân viên của quán ăn gây xôn xao dư luận.

Theo lãnh đạo Công an huyện, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã cử Đội hình sự tăng cường phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa điều tra vụ việc.

Công an sàng lọc, gọi hỏi nhiều đối tượng tham gia hành hung nhân viên quán ăn; đến nay đã xác định có 6 nhân viên của quán Tám Lúa bị nhóm của T.X.P đánh.

Công an huyện cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc; nếu có dấu hiệu tội phạm, sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.