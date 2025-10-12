Có một ông chủ ngành ảnh như thế

TP - Nhắc đến Minilab ảnh màu Nguyên Cầu, giới ảnh chuyên nghiệp và amateur ai cũng biết đến tên tuổi ông chủ, nhưng câu chuyện đằng sau một doanh nghiệp thành đạt nổi tiếng khắp miền Bắc với những thăng trầm cuộc đời thì hiếm người được tường tận.

Năm 1969, từ quân ngũ trở về với hai bàn tay trắng, trong khi những bạn đồng ngũ mỗi người tìm một công việc khác nhau để kiếm sống như công nhân, trở về địa phương, lao động phổ thông hay học nghề tìm cơ hội mới thì Nguyên Cầu lại đam mê nhiếp ảnh. Ông bảo: “Sở dĩ tôi theo ngành này là do có ông bác ruột là cụ Tô Mỹ, người đầu tiên làm ảnh kẽm cho tờ báo Thời Mới (báo Hà Nội Mới ngày nay). Ông đã truyền cảm hứng khiến tôi bước chân vào con đường nhiếp ảnh”.

Với năng khiếu trời cho và đam mê cháy bỏng, Nguyên Cầu ngày đêm đọc sách để lấy kiến thức, rồi tranh thủ mọi cơ hội tiếp cận với những nghệ sĩ nhiếp ảnh đàn anh để học hỏi. Theo thời gian, ông trở thành tay máy chụp chân dung có tiếng.

Ngày ấy, những năm đầu thập niên 80, cùng với những tay máy hàng đầu như Văn Thọ, Quang Phùng, Trần Thành Công, Lại Hiển…, Nguyên Cầu đã chụp ảnh lịch cho các người đẹp Hà thành vào hàng vua biết mặt chúa biết tên trong giới nghệ sĩ như Thanh Hoa, Thanh Quý, Ái Vân…

Các mỹ nhân hiện lên qua những tấm chân dung Nguyên Cầu luôn đẹp mê hồn từ ánh mắt, nét mặt đến nụ cười. Để bắt được thần thái tự nhiên của các người mẫu, Nguyên Cầu rất kỳ công trong việc tìm góc chụp, bố cục cho đến ánh sáng ven bong từng sợi tóc. Đó là đức tính của anh, cẩn thận, trau chuốt trước khi bấm máy.

Tiếng vang về những bức ảnh nghệ thuật được truyền tay nhau khiến khách hàng tìm đến địa chỉ Hồ Thiền Quang (nhà riêng Nguyên Cầu) nườm nượp vào những ngày cuối tuần để chụp bằng được bức ảnh kỷ niệm. Ông làm việc suốt ngày, kể cả giờ cơm trưa mà có vài tốp khách tìm đến cũng không chối từ.

Năm 1985, Hãng phim truyện Việt Nam nghe danh Nguyên Cầu nên cử người đến mời ông vào xưởng phim để chuyên chụp ảnh cho các thí sinh thi tuyển diễn viên điện ảnh. Từ đấy ông theo đoàn tác nghiệp làm phim nay đây mai đó.

Sau khi công tác ở hãng phim được vài năm, Nguyên Cầu xin nghỉ để tiếp tục đi theo con đường kinh doanh ngành ảnh. Cũng cần nói thêm rằng những năm sau giải phóng miền Nam 1975, cuộc sống theo chế độ tem phiếu của người dân miền Bắc còn gặp nhiều khó khăn. Vì lý do cơm áo, gạo tiền mà Nguyên Cầu cũng đành phải giã từ chỗ làm mà ông rất yêu thích.

Ngày đó ảnh màu với người dân còn rất mới mẻ. Chỉ đám cưới nhà giàu mới dám chụp cả cuộn phim màu, còn thì toàn chụp phim đen trắng, thêm độ 5-10 kiểu ảnh màu đệm vào nữa thôi. Nguyên Cầu trăn trở, nghĩ cách phải chuyển đổi từ làm ảnh thủ công đen trắng sang ảnh màu để chớp thời cơ thị trường. Nói là làm. Và ông trở thành một trong những người tiên phong làm dịch vụ gia công ảnh màu cho các thợ ảnh và các tay máy chuyên nghiệp ở Hà Nội lúc bấy giờ.

Khai trương Minilab Fuji 19 phố Bà Triệu (người thắt ca vát là NSNA Văn Bảo - Phó TTK Hội NSNA)

Năm 1993, Nguyên Cầu được mời vào TP Hồ Chí Minh tham dự triển lãm giới thiệu thiết bị dây chuyền Minilab do hãng Fuji tổ chức. Lúc đó hãng đang chào hàng một dây chuyền máy làm ảnh màu Fuji 250 hiện đại có màn hình.

Với công nghệ này, đội thợ của ông sẽ không phải chui vào buồng tối để tráng rửa thủ công như trước. Công suất gia công ảnh sẽ tăng lên gấp nhiều lần, thời gian chờ làm ảnh sẽ giảm đi, chất lượng ảnh cao hơn và người chụp được xem trước ảnh trên màn hình để lựa chọn, đỡ phải rửa cả cuộc phim rồi ra ảnh mới biết chiếc nào mẫu nhắm mắt, chiếc nào mất nét, bỏ đi rất lãng phí.

Cơ hội đã đến, nhưng để có số tiền hơn một trăm ngàn USD thời bấy giờ là điều rất khó. Với quyết tâm cháy bỏng, ông vét hết tài sản, vay mượn bạn bè rồi ký hợp đồng mua máy chuyển ra Hà Nội. Chiếc máy thần thánh được đặt tại 19 phố Bà Triệu và cùng năm đó ông thành lập Công ty TNHH Minilab Nguyên Cầu.

Lần đầu tiên Hà Nội có một dây chuyền làm ảnh màu hiện đại như vậy. Ngày khai trương cửa hàng, đông đủ lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đều có mặt, cả các nghệ sĩ nhiếp ảnh và đại lý ảnh từ tỉnh ngoài về dự. Trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, Nguyên Cầu xác định muốn thành đạt trong kinh doanh thì người chủ phải có tâm, phải lấy chữ tín lên đầu để giữ khách hàng.

Hà Nội sau này cũng bắt đầu có nhiều dây chuyền Minilab hoạt động, do đó cạnh tranh là điều sống còn trên thương trường. Nguyên Cầu tuyển chọn đội ngũ kỹ thuật máy, nhân viên cửa hàng rất khắt khe để những tấm hình thành phẩm phải trau chuốt, màu sắc trung thực, rực rỡ. Những đợt lễ Tết, lab Nguyên Cầu chạy hết công suất cả ngày lẫn đêm. Các đại lý ảnh ở khu vực phía Bắc đưa phim về làm cũng chỉ tìm đến 19 Bà Triệu.

Từ thành công ban đầu, chưa dừng lại ở đó, ông chủ Nguyên Cầu lặn lội sang tận Singapore để tiếp cận công nghệ mới, học hỏi kỹ thuật sử dụng thiết bị dây chuyền Minilab kỹ thuật số.

Tại Hội chợ triển lãm CHLB Đức năm 1999, Nguyên Cầu làm cuộc bứt phá táo bạo khi quyết định nhập dàn máy Fuji Digital 350 về Việt Nam làm ảnh kỹ thuật số, đồng thời cho một nhóm nhân viên bấm máy sang Singapore để đào tạo. Thế là Hà Nội lần đầu tiên có một doanh nghiệp làm ảnh màu bằng dây chuyền Minilab kỹ thuật số. Công nghệ hiện đại bậc nhất nên tấm ảnh làm ra đẹp long lanh mà vẫn giữ được màu sắc trung thực.

Để đáp ứng nhu cầu chơi ảnh của người dân ngày một cao, năm 2003, Nguyên Cầu nhập thêm một dây chuyền làm ảnh phóng cỡ lớn của hãng Italia- Poli 76, có thể in phóng được ảnh cỡ 76cm x127cm. Riêng chiếc máy này được đặt tại số 1 Hàng Mắm là cơ sở số 2.

Kinh doanh phát đạt, hàng năm Nguyên Cầu đều tổ chức hội nghị khách hàng ở Hà Nội cho đại lý các tỉnh về dự. Sự kiện cũng quay thưởng và trao tặng quà cho các đại lý có doanh số làm ảnh nhiều nhất trong năm, như bất cứ một thương hiệu lớn uy tín nào. Minilab Nguyên Cầu ngày một phát triển lớn mạnh, tuyển dụng gần 200 nhân viên, phần lớn là thanh niên trẻ có trình độ, tay nghề cao.

Những năm gần đây, do sự phát triển của công nghệ, người in ảnh đã ít hẳn đi. Khách hàng chủ yếu chỉ in ảnh cưới là nhiều. Ông chủ lab ngày nào nay cũng cao tuổi, nhưng một thời vang bóng của ông để lại ấn tượng sâu sắc trong giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp đất Hà thành.