Cô gái xứ Thanh là thanh niên sống đẹp, lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa trong cộng đồng

TPO - Với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, Dương Thị Phương (SN 1989), Bí thư đoàn phường Thiệu Dương, TP Thanh Hoá (Thanh Hoá) đã khởi xướng, triển khai nhiều phong trào, mô hình, công trình của thanh niên.

Dương Thị Phương chia sẻ: Hiểu được ý nghĩa các hoạt động của tuổi trẻ, nên từ khi còn là học sinh, cô đã tham gia nhiều phong trào của đoàn trường, khu phố. Phương thực sự gắn bó với công tác đoàn từ năm 2014 khi được bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn phường Thiệu Dương.

Với những kết quả đạt được trong các hoạt động của Đoàn trên địa bàn phường Thiệu Dương, không lâu sau đó, năm 2015, Dương Thị Phương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn phường Thiệu Dương. Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương, đất nước cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã được Phương cùng cán bộ đoàn phường triển khai có hiệu quả như: Tìm hiểu lịch sử 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ TP Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành, 60 năm nghĩa tình TP Thanh Hóa – TP Hội An, 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam...

Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi chi đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng đô thị văn minh” và đóng góp công sức nhỏ bé cho cộng đồng, Dương Thị Phương đã khởi xướng nhiều phong trào, mô hình thiết thực hiệu quả. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của ĐVTN về “Sống đẹp – sống có ích vì cộng đồng”, năm 2015, Dương Thị Phương đã thành lập câu lạc bộ “Tình nguyện khát vọng trẻ”. Câu lạc bộ đã trở thành sợi dây kết nối ĐVTN phường trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện và từ thiện, như: Xử lý các điểm rác thải gây ô nhiễm môi trường, rửa xe gây quỹ tặng trẻ em nghèo... Cùng với câu lạc bộ “Tình nguyện khát vọng trẻ”, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” đã thành nền nếp, vào sáng chủ nhật hằng tuần, ĐVTN phường lại tổ chức dọn vệ sinh trên các tuyến đường giao thông, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thu gom, phân loại rác thải bảo vệ môi trường…

Bên cạnh triển khai tốt các hoạt động của đoàn tại phường Thiệu Dương, Dương Thị Phương còn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Hưởng ứng chương trình “Một triệu ly sữa cho trẻ em nghèo” do Trung ương Đoàn phát động, cô đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng đồng hành phát 1.000 hộp sữa cho trẻ em trường Mầm non Thiệu Dương; ủng hộ xe đạp tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập của trường tiểu học và THCS Thiệu Dương; đỡ đầu 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Dương Thị Phương đã phát huy vai trò thủ lĩnh trong việc tập hợp, huy động ĐVTN địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Đoàn phường Thiệu Dương đã thành lập các tổ, đội tổ chức tuyên truyền lưu động, đến từng ngõ, xóm phát tờ rơi đến người dân về các biện pháp phòng, chống dịch và tình hình dịch COVID-19. Cùng với đó, ĐVTN phường đã làm 200 mặt nạ chống giọt bắn để tặng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, trạm y tế, công an phường, các tổ giám sát cộng đồng và tiểu thương tại chợ Giàng; tặng UBND phường và người dân trên địa bàn 600 áo bảo hộ, 10.000 khẩu trang y tế; hỗ trợ tiêu thụ 1 tấn vải thiều Bắc Giang, gây quỹ để ủng hộ mua vắc-xin phòng COVID-19...

Những phong trào, mô hình, công trình thanh niên và các hoạt động an sinh xã hội, xung kích vì cộng đồng do nữ thủ lĩnh đoàn Dương Thị Phương khởi xướng, dẫn dắt đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Ghi nhận những nỗ lực trên, năm 2021, Dương Thị Phương được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.