Khen thưởng hai nữ sinh dũng cảm đạp ngã đối tượng giật điện thoại

TPO - Sáng 7/3, tại trường THPT Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa (Long An), công an tỉnh phối hợp công an huyện, Phòng Giáo dục huyện Đức Hòa, Ban giám hiệu, thầy cô và toàn thể học sinh của trường đã dự để chứng kiến trao tặng giấy khen cho học sinh của trường.

Theo đó, đại diện phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã trao giấy khen cho em Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Minh Thư, học sinh lớp 11 của trường và một người dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hành động dũng cảm, kiên quyết chống trả, vây bắt của các em và anh thanh niên đã ngăn chặn hành vi của kẻ phạm tội cần biểu dương và khen thưởng xứng đáng. Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/2, hai em tan học cùng đi chung xe máy đi ăn cùng bạn ở khu vực Cầu Cá cách trường 500 m. Trên đường trở về nhà Bảo Ngọc điều khiển xe còn Minh Thư ngồi phía sau tay cầm điện thoại di động (ĐTDĐ) và ôm hai cái cặp vào trong người. Cùng lúc, đối tượng đi xe máy phân khối lớn kè theo khoảng cách gần, tên ngồi sau nhanh tay giật ĐTDĐ của em Thư. Nghe tiếng bạn kêu cướp điện thoại, thoáng nhìn thấy phương tiện của chúng vượt lên phía trước, không chút lo sợ Ngọc nhanh trí đạp thật mạnh liên tục trúng xe đối tượng. Bị mất thăng bằng, hai chiếc xe cùng ngã xuống đường, 2 tên cướp giật và 2 em học sinh té ngã lăn nhiều vòng trên đường. Khi vừa đứng dậy Ngọc và Thư chạy ngược lại giật chiếc ĐTDĐ gã thanh niên đang cầm trên tay. Hai tên này dựng xe định bỏ chạy. Một tên bị thương ở chân khi té xuống đường chạy không thoát đã bị bắt giữ, tên còn lại băng vào khu dân cư lẩn trốn. Do té va chạm mặt đường, em Ngọc bị nhiều vết thương chân tay khá nặng được gia đình kịp thời đưa đến y tế khám và điều trị. “Thường ngày cháu rất sợ va chạm mạnh, tính tình nhút nhát, ít ra đường ngoài việc đi học. Vậy mà bạn nó mất tài sản, nó dám đạp xe của đối tượng, sau đó còn “gan lì” quay lại giật cái điện thoại mà tên cướp đang cầm”, mẹ cháu Ngọc kể lại. Phạm Nguyễn