Cô gái 'vẽ' khát vọng tuổi trẻ Việt trên sân chơi thiết kế thế giới

TPO - Giành giải Nhất bảng A dành cho các trường đại học, học viện Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP 2025, bạn Phan Thị Minh Nhã - sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM mang đến một tác phẩm đậm tinh thần tuổi trẻ Việt Nam: tự tin, bản lĩnh và làm chủ công nghệ.

"Thổi hồn" vào tranh cổ động

Chia sẻ về ý tưởng tác phẩm, Nhã cho biết: “Em đã suy nghĩ đến hình ảnh về tuổi trẻ của đất nước hiện nay. Tuổi trẻ chúng em hôm nay không những phải có phẩm chất tốt của thanh niên Việt Nam mà còn phải linh hoạt nắm bắt công nghệ thì mới có thể dẫn dắt đất nước hội nhập - phát triển - sáng tạo”.

Từ đó, bài làm của Nhã đặt trọng tâm vào hình ảnh những người trẻ tự hào đứng trước lá cờ Tổ quốc, ánh mắt hướng thẳng về phía trước mang tinh thần quyết tâm và khí thế mạnh mẽ của tuổi trẻ Việt Nam.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình làm bài thi thiết kế của Nhã đó là làm sao thể hiện được ý tưởng có chiều sâu nhưng cô đọng, súc tích, đúng tinh thần của một poster cổ động tuyên truyền: không lan man, không rối mắt, không mờ nhạt. Đó là điều khiến Nhã phải luyện tập và trau dồi không ngừng khả năng thẩm mỹ cá nhân để biết "đúng và đủ" cho một thiết kế.

Trong phòng thi kéo dài 8 tiếng, không có gì ngoài bản thân và chiếc máy tính, Nhã phải tự suy nghĩ, xử lý đề bài không hề biết trước. Không được truy cập internet, chỉ được sử dụng hình ảnh do Ban tổ chức cung cấp, Nhã phải sàng lọc thật kỹ để tìm ra bức ảnh có thể làm hình ảnh chính.

“Lần đầu nhìn thấy tấm hình đang dùng làm điểm nhấn chính, em đã biết đây là ảnh mình cần, nhưng không may nó có độ phân giải khá thấp. Em đã dùng công cụ để tăng độ phân giải và khắc phục được sự cố này”, Nhã chia sẻ.

Sau khi xử lý ảnh chính, phần còn lại như bố cục chữ tiêu đề, chữ phụ, các yếu tố trang trí được Nhã sắp xếp hợp lý để tăng tính mạch lạc mà không gây rối mắt.

Sáng tạo từ những chi tiết nhỏ nhất

Nhã cho biết, bản thân bắt đầu yêu thích vẽ từ năm học lớp 1 nhưng khi đó chỉ là vẽ theo cảm tính. "Mãi đến khi vào đại học, thầy cô mới cho em hiểu thế nào là thiết kế đồ họa, không chỉ là vẽ đẹp mà còn là sự sắp xếp, bố cục và những quy tắc” Nhã chia sẻ.

Qua từng bài giảng, những lần sửa bài góp ý, Nhã ngày càng trưởng thành trong tư duy thiết kế, tập trung sáng tạo từ những chi tiết nhỏ nhất, được trang bị đầy đủ nền tảng để theo đuổi lĩnh vực thiết kế chuyên nghiệp.

"Thầy cô chủ yếu tập trung bồi dưỡng cho em khả năng phân tích và tư duy trong thiết kế. Bản thân em cũng chủ động trau dồi thẩm mỹ cá nhân bằng cách xem và học hỏi từ các tác phẩm poster cổ động tuyên truyền", Nhã chia sẻ.

Sau cuộc thi, thông điệp lớn nhất mà em muốn gửi gắm qua tác phẩm của mình đó là thanh niên Việt Nam cần phải vững vàng những kỹ năng cần thiết để bước vào thời kỳ kỷ nguyên mới. "Sâu xa hơn, tuổi trẻ như em cần chủ động sử dụng công nghệ, các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp để kể một câu chuyện một cách có ý nghĩa và nhân văn hơn”, Nhã chia sẻ.

Minh Nhã cũng từng đạt giải Khuyến khích cuộc thi thiết kế poster về đề tài bảo vệ môi trường nước tại Cuộc thi quốc tế lần thứ hai về Tài nguyên nước và Điện lực do Trung Quốc và ASEAN tổ chức (2nd China ASEAN International Competition on Water Resources and Electric Power).