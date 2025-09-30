Cô gái lĩnh 7 năm tù vì thuê ô tô tự lái đem bán lấy tiền chi tiêu cá nhân

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

TPO - Nguyễn Thị Thanh Phương (SN 1986, trú tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) bị tòa tuyên mức án 7 năm tù với cáo buộc thuê ô tô Kia Cerato rồi đem bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Phương (SN 1986, trú tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) mức án 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2018, Phương quen biết anh Vũ Đức Cường Anh (SN 1987, ở Hà Nội) có xe ô tô Kia Cerato màu trắng cho thuê, tự lái. Bị cáo nhiều lần thuê xe và thanh toán tiền, trả xe đúng hạn.

Năm 2021, lợi dụng sự tin tưởng của anh Cường Anh, Phương thuê chiếc xe rồi bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Phương tại tòa.

Cụ thể, ngày 6/5/2021, Phương và anh Cường Anh ký hợp đồng "thuê xe ô tô tự lái", thời hạn một tháng, tiền thuê 22 triệu đồng. Anh Cường Anh đã giao cho Phương các giấy tờ gồm: Bản sao giấy đăng ký xe ô tô; bản chính giấy đăng kiểm xe ô tô; bản chính giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc dân sự; bản chính giấy biên nhận thế chấp tại ngân hàng. Còn Phương thanh toán đầy đủ tiền thuê xe cho anh Cường Anh.

Đến ngày 20/5/2021, Phương mang xe đi cầm cố, rồi tiếp tục bán cho anh Nguyễn Quang Khôi (SN 1985, ở Hà Nội). Khi bán, Phương khẳng định ô tô là của mình mua lại của anh Cường Anh nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Anh Khôi kiểm tra xe thấy trùng khớp thông tin Phương đưa ra nên đồng ý mua xe, đặt cọc trước 150 triệu đồng.

Cuối tháng đó, anh Cường Anh phát hiện xe ô tô bị cắt định vị nên liên lạc với Phương nhưng không được.

Đầu tháng 6/2021, Phương nhắn tin cho anh Cường Anh thông báo việc mình đã cầm cố xe cho anh Khôi để lấy 150 triệu đồng. Phương nhờ anh Cường Anh bỏ tiền ra chuộc xe, hứa sẽ trả 20 triệu đồng một tháng.

Sự việc sau đó được anh Cường Anh tố giác cơ quan công an, theo kết luận định giá tài sản chiếc xe trị giá 500 triệu đồng.

Hoàng An
