Có bao nhiêu tỉnh, thành phố không còn tên sau khi sáp nhập?

icon 11

icon 19

icon 29

Câu trả lời đúng là đáp án C: Sau khi sáp nhập, nước ta có 29 tỉnh, thành phố không còn tên, gồm: Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Định, Ninh Thuận, Đắk Nông, Bình Thuận, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang. Theo Báo Chính phủ, việc sáp nhập các tỉnh/thành - giảm từ 63 xuống còn 34 là một cải cách hành chính cấp quốc gia với tầm vóc to lớn, không chỉ đơn thuần đổi bản đồ tỉnh thành, mà là một bước ngoặt tái cấu trúc toàn diện để xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, đủ tầm đón đầu cơ hội trong kỷ nguyên mới. Sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không phải là đánh mất bản sắc địa phương, mà là để nâng tầm địa phương. Không phải là xóa bỏ lịch sử, mà là viết tiếp một chương mới với quy mô lớn hơn, tầm vóc cao hơn.