CLB Công an Hà Nội xin lỗi, hoàn tiền cho khán giả có vé nhưng không thể vào sân Hàng Đẫy

TPO - Sau sự cố hàng trăm cổ động viên có vé nhưng không thể vào sân Hàng Đẫy theo dõi trận chung kết lượt đi Shopee Cup tối 14/5, CLB Công an Hà Nội đã phát đi thông báo chính thức xin lỗi người hâm mộ, đồng thời công bố phương án hoàn tiền và hỗ trợ cụ thể.

Trận cầu tâm điểm giữa CLB Công an Hà Nội và Buriram United (Thái Lan) khép lại với tỷ số hòa 2-2, nhưng không khí bóng đá rực lửa tại Hàng Đẫy đã phần nào bị lu mờ bởi sự cố bên ngoài sân vận động.

Theo đó, ban tổ chức bất ngờ thông báo đóng cổng sân sớm với lý do an ninh và phát hiện nhiều vé giả. Điều này khiến không ít khán giả có vé hợp lệ nhưng vẫn không thể vào sân, tạo nên làn sóng bức xúc trên mạng xã hội.

Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều người hâm mộ cho biết họ xếp hàng từ 18h00, nhưng đến sát giờ bóng lăn thì bất ngờ nhận thông báo "sân đã hết chỗ" và các cổng bị đóng lại.

Khung cảnh bên ngoài sân Hàng Đẫy, đặc biệt ở khu vực khán đài B, trở nên hỗn loạn khi trận đấu bắt đầu mà hàng dài người hâm mộ vẫn bị kẹt ngoài cổng. Trên mạng xã hội, không ít người đã chỉ trích công tác tổ chức và phát hành vé thiếu chặt chẽ của ban tổ chức.

Ngay trong tối muộn 14/5, CLB Công an Hà Nội đã phát đi thông báo chính thức trên trang chủ, nhận lỗi và công bố phương án xử lý.

“Vì lý do an ninh và tình trạng vé giả xuất hiện, BTC buộc phải đóng cổng sân từ 19h45 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khán giả và cầu thủ. Chúng tôi hiểu rằng việc không thể vào sân theo dõi một trận đấu lớn như thế này là điều vô cùng đáng tiếc và gây nhiều hụt hẫng. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới từng khán giả đã không thể vào sân, dù đã có mặt và sẵn sàng đồng hành cùng đội bóng", thông báo cho biết.

Cùng lời xin lỗi, CLB Công an Hà Nội cam kết hoàn tiền cho những khán giả có vé nhưng không được vào sân. Theo đó, người hâm mộ còn giữ nguyên vé và cung cấp đầy đủ thông tin chuyển khoản có thể lựa chọn một trong hai hình thức: Đến trực tiếp trụ sở CLB tại số 79 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc nhắn tin về fanpage chính thức của CLB để được hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, CLB Công An Hà Nội cũng tặng 1 vé miễn phí của trận đấu kế tiếp cho những cổ động viên mua vé qua hệ thống VNPAY nhưng không thể vào sân.