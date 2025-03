Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội, 18h00 ngày 1/3: Cuộc chiến của hai kẻ cùng khổ

TPO - Nhận định bóng đá Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội, LPBank V.League 1-2024/25 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. SLNA và CAHN có thể được coi là cặp đấu của những kẻ cùng khổ. Một bên đang tìm cách chạy trốn khu vực nguy hiểm, bên kia đang cố gắng thắp lên hy vọng tiến vào tốp 3 và xa hơn là giành chức vô địch.