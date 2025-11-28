Chuyện thú vị quanh sách mới của Nguyễn Nhật Ánh

Chỉ ngừng viết khi ngừng yêu

Như thường lệ, mỗi một năm Nguyễn Nhật Ánh lại đều đặn ra cuốn sách mới. Dù đã bước sang tuổi 70 và đã có khối lượng sách đáng nể với hơn 100 cuốn sách được in (Mà cuốn nào cũng in số lượng khủng tới cả trăm ngàn trở lên) nhưng nhà văn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng viết.

Ông chia sẻ: “Thấy tôi vẫn ra sách đều đặn sau ngần ấy năm, mới đây có người hỏi tôi là bao giờ thì anh mới ngừng viết? Đối với tôi, đó là câu hỏi kỳ lạ, giống như bạn hỏi một người đang yêu là bao giờ thì anh mới ngừng yêu? Tôi từng nói với bạn bè, tôi viết vì tôi yêu nghề văn, vì tôi thấy hạnh phúc khi ngồi dưới mái nhà của mình thong thả viết những câu văn mình thích.

Khi viết, tôi thấy rõ là mình đang sống. Đó là lý do ngày nào tôi cũng bì bõm trong những trang văn, cố gắng tận hưởng từng phút giây sáng tạo. Điều đó đem lại cho tôi năng lượng tích cực. Viết với tôi, còn là cách để thời gian không đuổi kịp mình!".

Bìa sách "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo"

Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ hiện trong tay ông còn một số bản thảo, thậm chí còn có cả những dự tính đề tài mới cho công việc viết lách của mình. Và nếu cứ đều đặn như thế này, Nguyễn Nhật Ánh sẽ còn tiếp tục ra sách trong những năm tới bởi nhà văn còn rất sung sức. Đó là chưa kể khi thấy thiên hạ đồn ầm lên về công nghệ AI có thể thay thế tất cả, Nguyễn Nhật Ánh cũng thử cho Ai viết thử một vài chương nhưng khi đọc lại, tác giả thấy AI viết máy móc, vô hồn và thiếu cảm xúc.

Nguyễn Nhật Ánh tự tin AI không thể thay thế cho chính ông được trong sáng tác văn học. Bởi cũng như yêu, người ta yêu bằng trái tim với những rung động, cảm xúc. AI không thể nào làm được như thế.

Cuốn sách Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo do NXB Trẻ ấn hành với số lượng in lần đầu lên tới 80.000 bản. Đây là số bản in thuộc dạng cao trong thời điểm các NXB đang gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ đang dần thu hẹp. Nhưng bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc NXB Trẻ tự tin với cuốn sách mới, Nguyễn Nhật Ánh vẫn đang thể hiện tài năng sáng tạo của mình và vẫn còn nhiều sức hút mạnh mẽ với bạn đọc.

Nguyễn Nhật Ánh đưa bản thân mình vào sách

So với những cuốn sách trước đây, trong cuốn Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo có sự khác biệt khi Nguyễn Nhật Ánh đã cho các nhân vật của cuốn sách cũ trước đây là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh như Thiều, Tường và Mận xuất hiện trở lại sau 15 năm. Nhưng không phải những nhân vật đó được cộng thêm 15 tuổi mà là họ chỉ thêm 1 tuổi với bối cảnh họ chuyển vào Sài Gòn, tiếp tục sống trong tuổi thơ của mình ở vùng đất mới.

Lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 80, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo là một câu chuyện ngọt lành cho bạn đọc nhiều độ tuổi, trong đó có cả chuyện về những người nhập cư, những người nghèo sống ở đô thị hoa lệ, chung cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng, thời vàng son của báo giấy với những chuyên mục được bạn đọc chờ đợi từng ngày.

Cuộc sống với học hành, công việc và các mối quan hệ cứ trôi qua đều đặn. Nhưng qua đó, Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục phát huy sở trường của mình bằng giọng văn dí dỏm, bằng những trang viết trong trẻo về tuổi thơ, tình bạn, tình thân và lòng tốt giản dị.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ về cuốn sách mới

Một chi tiết khá thú vị là lần đầu tiên trong sách của mình, Nguyễn Nhật Ánh đã đưa mình vào trong sách với vai trò khá tự trào. Đó là khi nhân vật trong sách là ông lão hay viết thơ châm biếm những vấn đề xã hội để đăng báo.

Trong một lần thấy cây đổ gây nguy hiểm cho người đi đường, dân liên tục réo Công ty cây xanh, ông lão đã ứng tác viết bài thơ gởi báo với nội dung: “Hàng me xanh ngắt- Có tự bao giờ- Mà nay đứng đó- Thì hết làm thơ”.

Ban biên tập khen hay nhưng vì bài thơ châm biếm được ứng tác từ ca khúc Còn chút gì để nhớ của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh nên toà soạn phải tạm gác để xin phép các tác giả nguyên tác. 2 ngày sau thấy bài thơ được đăng, ông lão hỏi Ban biên tập thì người phụ trách kể đã hỏi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn thì ông nói đó là bài thơ của Nguyễn Nhật Ánh, hãy hỏi ổng. Còn khi hỏi Nguyễn Nhật Ánh thì nhà thơ cười. “Bài thơ còn hay hơn bài gốc của tôi. Cứ đăng đi!”.

Tựa cuốn sách có từ “Bốn viên kẹo” khiến người đọc nghĩ đây là tác phẩm dành cho lứa tuổi học trò. Dù các nhân vật trong truyện đều ở tuổi Teen nhưng khi gấp cuốn sách lại, người đọc mới thấy mềm lòng trước những hành động, suy nghĩ tốt đẹp giữa người với người dù trong hoàn cảnh khó khăn.

Tấm lòng tốt đơn thuần của tuổi thơ rất đáng quý, nhưng khi lớn lên họ vẫn giữ được vẹn nguyên lòng tốt đó để ứng xử trong xã hội. Điều đó khiến mỗi nhân vật trở nên đẹp hơn, lung linh hơn giữa dòng đời ô tạp.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và bà Phan Thị Thu Hà trao tiền ủng hộ cho đại diện MTTQ TPHCM

Và cái kết còn đẹp hơn khi trong buổi ra mắt sách Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, cha đẻ của những nhân vật tốt đẹp trong sách đã trích 80 triệu đồng tiền nhuận bút cuốn sách để trao cho MTTQ Việt Nam TPHCM gửi tới những người dân đang thiệt hại nặng nề vì lũ lụt miền Trung.

Đồng hành với nhà văn, NXB Trẻ cũng ủng hộ thêm 100 triệu đồng. Dường như giữa sách và đời, Nguyễn Nhật Ánh đã làm cho chúng trộn lẫn vào nhau để đem tới sự tốt đẹp cho đời không chỉ từ những trang sách.