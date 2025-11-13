Chuyện gì đang xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ của "sếp em Mailisa"?

HHTO - Khoảng 12h30' ngày 13/11 tại cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), lực lượng công an sử dụng nhiều ô tô khách biển vàng đưa đi nhiều người cùng khoảng 3 thùng lớn chứa tài liệu, vật chứng liên quan.

Mailisa là thương hiệu đã gây dựng gần 30 năm, do bà Phan Thị Mai hay còn gọi là Maiisa (tên của thẩm mỹ viện) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998.

Theo giới thiệu, hệ thống Mailisa bắt đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận trước đây, nay là phường Cầu Kiệu, TP.HCM, thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên cả nước.

Bà Phan Thị Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh - chủ thương hiệu thẩm mỹ Mailisa.

Bà Mai từng nhiều lần nhấn mạnh những yếu tố làm nên tên tuổi của Mailisa đến từ hạ tầng sang trọng, máy móc hiện đại nhập khẩu, đội ngũ bác sĩ - chuyên viên có chứng chỉ hành nghề, cùng cam kết sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Ngoài ra, Mailisa còn là chuỗi thẩm mỹ hướng đến mô hình “hàng hiệu - giá bình dân”, nhờ đó thu hút đông đảo khách hàng ở nhiều tỉnh thành. Mailisa được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Đặc biệt, dù có tới 17 cơ sở trên khắp cả nước nhưng thay vì thuê mặt bằng, Mailisa đều bỏ tiền mua đất, xây dựng tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng, tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở trung tâm các thành phố lớn.

Mailisa không chỉ là tên của một chuỗi thẩm mỹ viện lớn tại Việt Nam mà còn gắn liền với hình ảnh của bà Phan Thị Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh. Trên mạng xã hội, bà Mai là người có sức ảnh hưởng rất lớn, sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi.

Nhiều khán giả còn quen gọi bà bằng biệt danh “sếp em Mailisa”. Chính lượng người theo dõi khổng lồ này giúp thương hiệu thẩm mỹ của bà được quảng bá rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Ngoài ra, vợ chồng bà Mai - ông Khánh cũng thường xuyên "khoe" khối tài sản đồ sộ của mình lên các phương tiền truyền thông. Đặc biệt, ông Hoàng Kim Khánh nổi tiếng là một “tay chơi” siêu xe hàng đầu Việt Nam, có tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Dàn siêu xe của gia đình ông Khánh bà Mai.

Gần đây nhất, vợ chồng Mailisa gây xôn xao khi tổ chức tiệc tân gia tại căn “biệt phủ” rộng hơn 4.000 m² ở TP.HCM.

Sáng 13/11, lực lượng công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM.

Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ được tổ chức thành nhiều tốp: Một phần đứng bên ngoài thực hiện công tác canh gác, phong tỏa và giữ trật tự khu vực, phần còn lại vào bên trong để làm việc, thu thập tài liệu và khám xét theo quy định tố tụng. Đến khoảng 12h30' cùng ngày, lực lượng công an sử dụng nhiều ô tô khách biển vàng đưa đi nhiều người cùng khoảng ba thùng lớn chứa tài liệu, vật chứng liên quan.

Lực lượng chức năng xuất hiện tại các cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM và Hà Nội. (Ảnh: TPO)

Tương tự tại thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở tại Đắk Lắk, Hà Nội... cũng có lực lượng chức năng tới làm việc trong sáng nay.

Hiện phía cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân của đợt kiểm tra.