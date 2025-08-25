Chuyển đổi xanh trong ngành công nghiệp thuốc lá

Trong bối cảnh cả thế giới đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh và loại bỏ những thói quen gây hại cho sức khỏe và môi trường, nhiều ngành công nghiệp đã bắt đầu tái cấu trúc sản phẩm và cách vận hành. Từ năng lượng, giao thông cho đến sản xuất, xu hướng này đang lan rộng và tạo ra những thay đổi tích cực. Đáng chú ý, ngay cả những ngành tưởng chừng “bất động” như thuốc lá cũng đã chuyển mình từ rất sớm, cho thấy không ngành nào đứng ngoài cuộc trong hành trình hướng tới phát triển bền vững.

Lo ngại về khói thuốc lá điếu sắp chấm dứt?

Khói thuốc lá điếu không chỉ gây hại cho người hút mà còn là một nguồn ô nhiễm không khí đáng lo ngại. Khi đốt cháy, thuốc lá sinh ra hạt muội siêu mịn – loại bụi độc hại có thể gây tổn thương phổi và ô nhiễm môi trường, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả khói diesel. Chỉ với 3 điếu thuốc, lượng chất độc thải ra môi trường đã gấp 10 lần khí thải từ một chiếc ô tô.

Ngoài ra, khói thuốc chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 69 chất gây ung thư như benzene, formaldehyde, nitrosamines… Những chất này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn lan tỏa trong không khí, tác động tiêu cực đến môi trường sống xung quanh.

Việc chuyển từ thuốc lá điếu sang các sản phẩm nicotine không khói thuốc như kẹo ngậm, túi ngậm, miếng dán đang mở ra một hướng đi tích cực. Hướng tiếp cận này không chỉ giúp người hút thuốc cải thiện chất lượng sống, mà còn góp phần giảm đáng kể lượng khí thải độc hại ra môi trường.

Các sản phẩm như kẹo ngậm, túi ngậm hay miếng dán chỉ tác động trực tiếp lên người sử dụng, hoàn toàn không thải khói hoặc khí. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, hướng đến môi trường sống lành mạnh hơn cho tất cả mọi người.

Từ các khu trượt tuyết ở đến quán karaoke tại Nhật Bản chỉ cho phép sử dụng sản phẩm thuốc lá không khói trong khi cấm thuốc lá điếu (Ảnh: TI1)

Như vậy, xu hướng này được nếu thúc đẩy đúng cách sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050 mà nhiều quốc gia đã cam kết tại Hội nghị COP26.

Chuyển đổi xanh – Từ sản phẩm đến cách doanh nghiệp vận hành

Trong ngành công nghiệp thuốc lá, chuyển đổi xanh không chỉ đơn thuần là cải tiến sản phẩm theo hướng ít gây hại hơn. Đó là một quá trình thay đổi toàn diện – từ việc tạo ra các sản phẩm thân thiện hơn với con người và môi trường, đến cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất, lựa chọn nguyên liệu, quản lý chuỗi cung ứng và truyền thông với người tiêu dùng. Tất cả đều đang được điều chỉnh toàn diện để phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Không chờ đến khi xu hướng chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu bắt buộc, tập đoàn hàng tiêu dùng toàn cầu Philip Morris International (PMI) đã sớm bắt đầu hành trình thay đổi bằng hành động cụ thể. Với tầm nhìn hướng đến một tương lai không khói thuốc, tập đoàn 178 năm tuổi đã đầu tư hơn 14,5 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm không khói, với đội ngũ gần 1.500 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia. Những nỗ lực này đã đưa sản phẩm không khói của PMI đến 97 thị trường toàn cầu, phục vụ hơn 41 triệu người dùng trưởng thành.

Từ năm 2020 đến 2024, doanh thu ròng từ sản phẩm không khói của PMI đã tăng từ 24,2% lên 38,7%, tiến gần hơn đến mục tiêu 67% vào năm 2030. Đây không chỉ là một chiến lược kinh doanh, mà còn là cam kết xã hội: các sản phẩm không khói chỉ hướng đến người hút thuốc trưởng thành, không tiếp cận người chưa đủ tuổi hoặc người không hút thuốc. Đồng thời, thông tin về mức độ gây hại được công bố minh bạch, giúp người dùng có thêm lựa chọn chuyển đổi phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Song song với việc cải tiến sản phẩm, PMI cũng đặt mục tiêu đạt Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2040. Tập đoàn đã triển khai hàng loạt giải pháp giảm phát thải trong toàn chuỗi giá trị – từ hoạt động sản xuất, hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng, đến việc sử dụng nguyên liệu bền vững. Tính đến nay, 88% nguyên liệu thuốc lá được thu mua từ các nguồn không gây rủi ro mất rừng tự nhiên, và 100% không liên quan đến chuyển đổi rừng nguyên sinh hoặc rừng được bảo vệ.

Mới đây, tập đoàn tiếp tục được vinh danh là Top 5 “Net Zero Leaders” do Forbes bình chọn, chỉ đứng sau 3 công ty xe điện như Tesla. Đây là năm thứ 3 liên tiếp PMI nằm trong bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp tiên phong thực hiện mục tiêu Net Zero (tổng lượng phát thải và lượng hấp thụ hoặc bù đắp bằng nhau, dẫn đến không làm tăng thêm khí nhà kính trong khí quyển) trên toàn bộ chuỗi giá trị.

Ngành công nghiệp thuốc lá đang có sự thay đổi mạnh mẽ, khi chuyển đổi xanh trở thành định hướng phát triển cốt lõi. Việc thay thế thuốc lá điếu bằng các sản phẩm không khói không chỉ phản ánh nỗ lực giảm thiểu tác động môi trường, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Khi hành vi tiêu dùng thay đổi, công nghệ được đầu tư bài bản và mục tiêu Net Zero được đặt ra rõ ràng, ngành thuốc lá đang từng bước tái định vị mình trong hành trình phát triển bền vững toàn cầu. Điều này không chỉ góp phần cải thiện môi trường, mà tác động trực tiếp đến sức khỏe người hút thuốc, góp phần giảm tác hại trước khi tiến tới cai thuốc lá hoàn toàn.