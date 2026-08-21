Chuyến bay đặc biệt đưa 7.104 mẫu sinh phẩm từ TPHCM ra Hà Nội xác định danh tính Anh hùng liệt sĩ

TPO - Đại tá Phan Việt Anh - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 370, bày tỏ: Trong rất nhiều năm thực hiện nhiệm vụ, chưa bao giờ đơn vị thực hiện chuyến bay đặc biệt như thế này, đưa 7.104 mẫu sinh phẩm của các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc.

Sáng 21/8, tại Ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức vận chuyển, bàn giao 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Đây là những mẫu sinh phẩm thu thập từ các nghĩa trang liệt sĩ tại TPHCM.

Đến dự buổi lễ có Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Lãnh đạo Quân khu 7, Quân chủng Phòng không - Không quân, TPHCM thành kính dâng hoa, dâng hương và mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.

Sau khi dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thực hiện nghi thức đưa mẫu sinh phẩm lên máy bay CASA-295. Sau khi đến sân bay Quân sự Gia Lâm (TP. Hà Nội), các mẫu phẩm được bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện công tác giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Toàn cảnh buổi lễ vận chuyển các mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ đưa đi giám định ADN. (Video: Ngô Tùng - Nguyễn Tiến)

Trung tướng Lê Xuân Thế và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (hàng đầu) thực hiện nghi thức chuyển các mẫu sinh phẩm lên máy bay quân sự đưa đi Hà Nội để thực hiện công tác giám định ADN.

7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được các đơn vị chuyển đến Ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nhiệm vụ thiêng liêng của người lính

Chia sẻ ngay khi thực hiện xong công tác đưa các mẫu phẩm lên máy bay, Đại tá Phan Việt Anh - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết ngay sau khi nhận được nhiệm vụ hết sức thiêng liêng này, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhất để phối hợp tổ chức buổi lễ trọn vẹn nhất.

Các đơn vị đã hoàn tất nhiệm vụ đưa 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đến Sân bay Quân sự Gia Lâm (thủ đô Hà Nội) sáng 21/8.

Các mẫu sinh phẩm được sắp xếp, lưu giữ cẩn trọng trước và trong quá trình vận chuyển, bàn giao.

Đại tá Phan Việt Anh: Trong rất nhiều năm thực hiện nhiệm vụ, chưa bao giờ đơn vị thực hiện chuyến bay đặc biệt như thế này - chuyến bay mang 7.104 mẫu sinh phẩm của các Anh hùng đã hy sinh, mang lại sự bình yên cho Tổ quốc ngày hôm nay. Chúng ta có được nền độc lập, tự do ngày hôm nay thì không thể nào quên được sự hy sinh đó.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đáp ứng mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ. Đây cũng là sự đóng góp quan trọng vào thành công chung của Chiến dịch 500 ngày đêm mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang rất quan tâm.

Mỗi mẫu sinh phẩm được đưa đi giám định ADN là thêm một hy vọng để xác định được danh tính của liệt sĩ, để Anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Máy bay CASA-295 thực hiện nhiệm vụ đưa 7.014 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN.

Tập trung cao nhất cho nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, TPHCM đã tập trung triển khai việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện các đơn vị Quân đội đưa các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Từ tháng 4/2026, thành phố bắt đầu lấy mẫu sinh phẩm tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đối với các phần mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, Ban Chỉ đạo thành phố đã hoàn thành vượt kế hoạch, lấy mẫu sinh phẩm hơn 9.800 phần mộ chưa xác định danh tính; trong đó có 7.104 mẫu đủ điều kiện được bàn giao để phục vụ công tác giám định ADN.

“Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn để thực hiện giám định ADN, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN nhằm phục vụ việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Cường cho biết.

Lãnh đạo TPHCM cũng nhấn mạnh, đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thành phố đang triển khai tại nhiều địa điểm được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Trong đó có khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, huyện Bình Chánh (cũ) và một số địa điểm khác. Cùng với đó, thời gian tới, Ban Chỉ đạo TPHCM sẽ tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, hy sinh vì đất nước trở về với quê hương, gia đình.

Lãnh đạo Quân khu 7 và các đơn vị triển khai nhiệm vụ sáng 21/8. (Ảnh: Ngô Tùng)

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, trong thời gian qua, cùng với việc tiếp nhận, khai thác thông tin của các nhân chứng, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố cũng đã nỗ lực hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 18 nghĩa trang và tiếp tục đang tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh thành phố cũng tiếp tục tiếp nhận, xác minh thông tin của các nhân chứng gửi về, để từ đó tiếp tục tìm kiếm và quy tập, nhằm sớm cho các người mẹ, người vợ, người con nhìn thấy những di ảnh và danh tính của người thân mình trở về với quê hương, gia đình và đất mẹ.