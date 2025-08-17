Chứng khoán hướng mốc cao mới, khó tránh rung lắc?

TPO - VN-Index khép lại tuần giao dịch vừa qua với kỷ lục cả về điểm số, thanh khoản. Tuy vậy, nhịp điều chỉnh cuối tuần đẩy chỉ số chính khỏi đỉnh lịch sử, cho thấy rủi ro chốt lời vẫn hiện hữu, dự báo thị trường tuần tới tiếp tục phân hóa nhưng xu hướng tăng điểm chưa thay đổi.

Khó tránh những nhịp rung lắc

VN-Index khép lại tuần giao dịch vừa qua với mức tăng 2,84%, đạt 1.630 điểm. Chỉ số ghi nhận 4 phiên tăng liên tiếp trước khi chịu áp lực bán, điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Chỉ số chính rơi khỏi mốc đỉnh lịch sử, thiết lập trước đó, trên mốc 1.640 điểm.

Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới với tổng giá trị 259,5 nghìn tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh bình quân tuần đạt tương đương 51.907 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng mạnh -8.217 tỷ đồng trên HOSE. Ba mã bị bán ròng nhiều nhất là FPT (2.254 tỷ đồng), HPG (1.542 tỷ đồng) và MBB (613 tỷ đồng).

VN-Index khép lại tuần giao dịch vừa qua với mức tăng 2,84%, đạt 1.630 điểm. Ảnh: Như Ý.

Về diễn biến nhóm ngành, ngân hàng trở lại vai trò “cổ phiếu vua” sau thông tin Ngân hàng Nhà nước giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc, đưa VN-Index vượt dứt khoát mốc 1.615 điểm trong phiên 14/8. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện trong phiên cuối tuần. Dù vậy, một số cổ phiếu có câu chuyện riêng vẫn bứt phá, điển hình là nhóm cùng hệ sinh thái (VIX, EIB, VSC), xây dựng (CII) và dầu khí (BSR).

Chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, dòng tiền trên thị trường cho thấy sự sôi động và quyết đoán, luân chuyển nhanh chóng giữa các nhóm ngành để tìm kiếm cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã gia tăng đáng kể vào phiên cuối tuần, đặc biệt tại các cổ phiếu đã tăng nóng trước đó.

Theo đó, những nhịp rung lắc là điều khó tránh khỏi khi chỉ số đang trong xu hướng chinh phục các ngưỡng điểm cao hơn. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi ở các cổ phiếu đã có đà tăng mạnh và nên ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu có tín hiệu thu hút dòng tiền và bật lên từ nền tích lũy gần nhất để cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong giai đoạn này

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có 2 tuần tăng điểm liên tiếp, song biên độ tăng điểm của tuần qua có chiều hướng chững lại khi đà tăng bị thu hẹp bởi phiên giảm điểm cuối tuần. Nhóm phân tích của Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CS) cho rằng, dù xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế trên biểu đồ tuần, song tín hiệu bán đã manh nha xuất hiện trong phiên giảm cuối tuần nên cần hạn chế hơn trong vị thế mua mới.

Theo đó, tín hiệu tăng điểm vẫn đang áp đảo, nhưng đà tăng đã yếu đi trong tuần qua và khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp chỉnh trong các phiên của tuần tới. CSI duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội mở vị thế mua bắt đáy tại các phiên giảm của tuần sau, tiếp tục duy trì thế thế tiền mặt lớn hơn; kiên nhẫn chờ đợi vùng tích lũy cân bằng mới quay lại vị thế mua ròng mới.

Cảnh báo sức ép tỷ giá

Giới phân tích cũng chỉ ra, thị trường chứng khoán đang có nhiều yếu tố nền tảng ủng hộ. Nhóm phân tích Chứng khoán Agribank (Agriseco) nhận định, số liệu tăng trưởng cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết 6 tháng đầu năm tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2024, tạo cơ sở cho kết quả kinh doanh khởi sắc trong các quý tiếp theo.

Định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2025 ở mức 16% sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận. Cùng với đó, chính sách vĩ mô ổn định, GDP mục tiêu điều chỉnh tăng từ 8% lên 8,3 - 8,5% và lạm phát duy trì ở mức 4,5% sẽ là nền tảng giúp thị trường tăng trưởng bền vững. Việc ổn định mặt bằng lãi suất, điều hành tỷ giá linh hoạt và hỗ trợ thanh khoản cũng góp phần củng cố niềm tin thị trường.

Tăng trưởng tín dụng 7 tháng duy trì mức cao trong 3 năm.

Agriseco cho rằng đầu tư công sẽ tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng, mang lại lợi ích trực tiếp cho nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, đồng thời tạo tác động lan tỏa tới bất động sản hạ tầng. Bên cạnh đó, khối tiêu dùng - bán lẻ duy trì triển vọng nhờ thu nhập và niềm tin tiêu dùng cải thiện.

Các cổ phiếu bán lẻ điện máy, thực phẩm - đồ uống và chuỗi bán lẻ thiết yếu được kỳ vọng tăng trưởng khi biên lợi nhuận cải thiện nhờ giá đầu vào ổn định. Ngành du lịch cũng ghi nhận khởi sắc, giúp hàng không, khách sạn và dịch vụ hưởng lợi.

Trong khi đó, hoạt động thương mại quốc tế tăng tốc với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 16% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Mỹ sôi động trước thời điểm áp thuế đối ứng, tạo cơ hội cho nhóm logistics và cảng biển khi lưu lượng hàng hóa gia tăng. Đáng chú ý, việc Việt Nam đạt được thỏa thuận sơ bộ về giảm thuế đối ứng từ 46% xuống 20% với Mỹ được xem là bước tiến tích cực, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Dù vậy, Agriseco lưu ý rủi ro thuế quan chưa được giải quyết triệt để và cần theo dõi trong trung - dài hạn.

Ở chiều rủi ro, Agriseco cảnh báo tỷ giá USD/VND neo cao và áp lực lạm phát từ giá vật liệu, y tế, điện nước có thể ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất và dòng vốn vào thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, bối cảnh quốc tế phức tạp với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, xung đột khu vực và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc cũng là yếu tố bất định đối với triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam.