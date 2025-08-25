Chung kết Em xinh say hi: Nụ cười, nước mắt và tiếc nuối

TP - Năm 2025 là năm của Phương Mỹ Chi. Cô chinh phục khán giả bằng hàng loạt chiến thắng rực rỡ. Dư âm Sing! Asia 2025 chưa tan, Phương Mỹ Chi đã đăng quang Em xinh say hi với ngôi vị quán quân. Chiến thắng thuyết phục đến mức dường như không có ý kiến trái chiều. Nhưng ngôi vị Á quân và Top 5 lại không vẹn tròn như thế.

Ngôi vị quán quân không bất ngờ

Tham gia gameshow Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi nửa đùa, nửa thật nói lý do rằng, cô muốn được công nhận là em xinh. Chung kết khép lại, chủ nhân Vũ trụ cò bay lập tức lên trang cá nhân nói lời cảm ơn: “Nhiều lần nhìn ngắm pháo hoa đêm chung kết, không nghĩ rằng hôm nay điều đó dành cho mình. Cảm ơn khán giả đã yêu thương”.

Phương Mỹ Chi giành danh hiệu quán quân không quá bất ngờ như cô khiêm tốn tự nhận. Khán giả đã gửi gắm yêu thương đúng người. Hơn 122.000 lượt thích và thả tim cho dòng trạng thái của Quán quân Phương Mỹ Chi, trong đó, có cả những nhân vật quen thuộc của showbiz.

Nguyễn Ngọc Bảo An, chủ nhân Xúc xắc xúc xẻ, MV đạt 100 triệu lượt xem đầu tiên của VPop, viết: “Em đã đoán đúng quán quân là chị”. Những người đứng phía sau giúp Phương Mỹ Chi “lột xác” ngoạn mục từ dân ca trữ tình sang nhạc trẻ, nhóm DTAP, bình luận: “Em gái tôi mãi đỉnh! Phương Mỹ Chi mãi đỉnh! Chúc mừng em cuối cùng đã gặt hái được kết quả xứng đáng với những sự nỗ lực không biết mệt mỏi của em! Tụi anh rất vinh dự và tự hào khi được cùng em đi trên quãng đường âm nhạc”.

Phương Mỹ Chi đã viết một khái niệm mới về Idol (thần tượng). Một tài khoản đánh giá: “Nếu nói về nhan sắc chắc chắn em ấy kém hơn các em xinh khác… Nhưng nếu nói về sự ham học hỏi và vươn lên, em ấy phá tan rào cản”.

Không chỉ có sự ham học hỏi và vươn lên, Phương Mỹ Chi còn có giọng ca trời phú, có thể “cân” nhiều dòng nhạc. Cô giành chiến thắng ở những gameshow trong và ngoài nước nhờ thực lực và chiến thuật hút fan. Các đêm nhạc miễn phí dành cho học sinh, sinh viên giúp cô mở rộng lượng fan. Chiến thắng Sing! Asia giúp cô gom thêm fan ngoại quốc. Sở hữu lượng fan đông đảo nên Phương Mỹ Chi có lợi thế cao trong cuộc đua bình chọn (vote).

Sự hụt hẫng cất thành lời

Top 10 Em xinh say hi gọi tên Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, 52Hz, Phương Ly, Bích Phương, LyHan, Orange, Pháo. 5 nhân vật xuất sắc nhất Em xinh say hi, hợp thành nhóm nhạc nữ toàn năng Best 5 gồm: Bích Phương, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange, Lamoon.

Á quân Em xinh say hi là LyHan. Đội trưởng được yêu thích nhất gọi tên Bích Phương. Em xinh có sự thay đổi ấn tượng nhất là Phương Ly. Em xinh trình diễn ấn tượng nhất là Ánh Sáng Aza. Em xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất là 52Hz.

Chung kết Em xinh say hi

Cái tên nhận được nhiều yêu thương và hy vọng từ khán giả là 52Hz. 52Hz, sinh năm 1999, tên thật là Trần Thị Phương Thảo, là em xinh duy nhất đã yên bề gia thất. Trước khi đến với Em xinh say hi, 52 Hz và chồng cô, Rio, từng ghi dấu ấn với những sản phẩm như Đợi, Mê cung tình yêu…

Với những gì cô khoe trong Em xinh say hi, nhiều khán giả hy vọng cô sẽ có tên trong Top 5. Có tài khoản lên tiếng: “Thật bất ngờ 52Hz không có trong Top 5”. Lập tức một tài khoản khác đưa ra lý do 52Hz không có mặt trong Top 5: “Do fan bầu chọn nên fan ai đập tiền mạnh tay, đông và có chiến thuật thì người đó hạng cao”.

Trước thềm chung kết 52Hz đã thông báo tin buồn: Gia đình có tang sự nên không thể góp mặt trong chung kết. Có người hỏi: Phải chăng vắng mặt tại Chung kết cũng ảnh hưởng ít nhiều tới kết quả Top 5?

Không ít khán giả tiếc vì Bích Phương, Phương Ly không thành Á quân, thậm chí Phương Ly còn vắng mặt trong Top 5. Fan Phương Ly buồn vì họ đã bầu chọn ngày đêm cho thần tượng, dồn tiền bạc và thời gian cho cô nhưng cô vẫn trượt. Em xinh gây hụt hẫng và tiếc nuối lớn gọi tên Mộng Cam (tức Orange).

Chủ nhân hit Người lạ ơi tỏa sáng ở Em xinh say hi. Một khán giả khen, bài nào có Mộng Cam bài đó cũng hay. Hay thế mà không chiến thắng tân binh LyHan? Nhiều ý kiến cho rằng, vị trí á quân rơi vào tay LyHan chưa thỏa đáng, nếu xét trong cả hành trình Em xinh say hi.

Nhưng cũng có những người ghi nhận sự nỗ lực của LyHan, Lamoon: “Họ là những tân binh và việc đạt được sự công nhận như hiện tại đã là thành công lớn rồi”. Fan của LyHan không phủ nhận đóng góp của fandom trong chiến thắng của thần tượng: “Đây là món quà siêu to khổng lồ của fandom dành tặng LyHan”.

Quán quân Em xinh say hi Phương Mỹ Chi

Việc đổ tiền bình chọn cho thần tượng chẳng còn là chuyện lạ ở ta cũng như nước ngoài. Một khán giả lên tiếng: “Đừng thắc mắc xứng đáng hay không. Họ xứng đáng vì fan họ… chịu chi”. FC Cam (hội những người yêu Orange) không phải không mạnh tay chi cho thần tượng.

Một tài khoản phàn nàn: “FC Cam cũng đập hơn 16 triệu đồng mà chẳng được á quân. Hơi tức!”. Có người cho rằng, nên có thêm hội đồng chuyên môn, ngoài phần bình chọn của khán giả. Nhưng nếu vậy có khác gì cuộc thi như Sao Mai điểm hẹn ngày xưa? Năm 2004, Tùng Dương giành giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Kasim Hoàng Vũ giành giải thưởng do khán giả bình chọn

Em xinh say hi tổ chức concert vào tháng 9 tại TPHCM. Ngay khi nhà sản xuất công bố concert khán giả đã phản hồi: Hơi bị vội vàng. Concert Em xinh say hi mở bán vé với tốc độ chậm, không thể đua với concert Anh trai vượt ngàn chông gai, không phải điều bất ngờ. Những cuộc sang nhượng vé Em xinh say hi đang diễn ra trên các hội nhóm, ít thu hút sự quan tâm. Ở concert này khán giả vẫn có thể săn được vé miễn phí thông qua chương trình Vòng quay em xinh trên ứng dụng của ngân hàng tài trợ cho concert.

Đã đến lúc khán giả và cả nghệ sĩ trẻ nên thay đổi quan niệm về giải thưởng gameshow hay cuộc thi ca nhạc. Đó chỉ là bước đệm, không phải bệ phóng như lâu nay người ta vẫn nghĩ. Một bước thành sao nhờ chiến thắng gameshow có vẻ quá dễ dàng. “Đường xa mới biết ngựa hay”. Mộng Cam, Bích Phương, 52Hz… vẫn còn chặng đường dài phía trước để chinh phục thêm khán giả.

Dù vẫn còn lời ra tiếng vào quanh kết quả Em xinh say hi, song nếu so với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh say hi tạo dư chấn mạnh hơn. Từng biểu cảm của các em xinh trong đêm chung kết, công bố và trao giải, đều bị “soi” và bình luận từ giọt nước mắt của Lamoon hay khoảnh khắc vô cảm của LyHan…

Nhiều khán giả hụt hẫng khi Em xinh say hi khép lại, họ không còn được chờ đợi đến 20 giờ mỗi tối thứ 7 để xem Em xinh say hi, dù Em xinh say hi khá... có hại cho sức khỏe khi mỗi tập kéo dài nhiều tiếng.