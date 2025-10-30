Chung kết Doan Thi Diem’s Got Talent 2025 - Nơi tài năng tỏa sáng và cảm xúc thăng hoa

HHTO - Ngày 29/10, tại Hội trường tầng 4, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã diễn ra vòng Chung kết cuộc thi Doan Thi Diem’s Got Talent 2025, quy tụ 49 tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 700 bài dự thi trên toàn trường.

Trải qua 215 phần thi sơ khảo, 49 tiết mục với 49 sắc màu cảm xúc, 49 cá tính nghệ thuật và 49 câu chuyện sáng tạo đã cùng mang đến một không gian biểu diễn giàu cảm xúc và đầy cảm hứng. Các phần trình diễn đưa khán giả đi từ bất ngờ đến xúc động, từ hào hứng đến tự hào.

Năm nay, Doan Thi Diem’s Got Talent ghi dấu ấn đậm nét với những tiết mục mang chủ đề tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và âm nhạc dân gian. Mỗi lời ca, điệu múa, giai điệu vang lên như một lời tri ân gửi tới Tổ quốc, khơi dậy tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi học sinh.

Ban Giám khảo đánh giá cao tinh thần sáng tạo, sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu của các em học sinh. Các em đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của chủ đề năm học Look Inside - Catch Your Smile / Học chủ động - Sống tự tin, mang đến một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa và giàu tính giáo dục.

Chung kết Doan Thi Diem’s Got Talent 2025 khép lại với nhiều dư âm đẹp đẽ. Mỗi tiết mục, mỗi nụ cười, mỗi giai điệu đã trở thành ngôi sao sáng trong lòng khán giả, Ban Giám khảo và Ban Tổ chức, là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và tâm hồn nghệ sĩ trong mỗi học sinh Đoàn Thị Điểm.

Ban Giám khảo trao giải cho các học sinh và nhóm học sinh giành được giải thưởng của cuộc thi.