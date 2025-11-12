Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Chubb Life Việt Nam hỗ trợ học sinh Thái Nguyên sau mưa bão

P.V

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa trao tặng 20 suất học bổng và 200 dụng cụ học tập cho các em học sinh khó khăn tại trường THCS Tích Lương, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “Chubb Life – Vì Tương Lai Em” do Chubb Life Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai.

Trước đó, bão số 11 và hoàn lưu của bão đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Thái Nguyên. Riêng lĩnh vực giáo dục, đã có 180 cơ sở bị ngập, tốc mái, bàn ghế bị cuốn trôi, sách vở và thiết bị học tập hư hỏng nặng… Theo thống kê, các trường cần hỗ trợ gần 12.000 bộ sách giáo khoa, hơn 55.000 quyển vở, hơn 5.000 bộ đồ dùng học tập. Nhiều doanh nghiệp, trong đó có Chubb Life Việt Nam, đã và đang chung tay mang đến nguồn động viên cho các em nhỏ và gia đình bằng các suất học bổng và dụng cụ học tập cần thiết, giúp các em vững vàng hơn trên con đường đến trường.

image001-5241.jpg
Đại diện Chubb Life Việt Nam trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kể từ khi thành lập vào năm 2005, Chubb Life Việt Nam vẫn luôn hướng đến các hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng. Thông qua sáng kiến hỗ trợ giáo dục cho trẻ em, công ty đã có những đóng góp thiết thực như xây dựng trường học, trao tặng học bổng và trang thiết bị dạy và học. Đặc biệt, với sự đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thông qua chương trình “Chubb Life – Vì Tương Lai Em”, công ty còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa hướng dẫn các kỹ năng cần thiết như phòng chống bạo lực học đường, tuân thủ an toàn giao thông…, giúp các em hướng đến sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Riêng trong năm 2025, Chubb Life Việt Nam đã trao gần 800 suất học bổng và hơn 4.100 phần quà, với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

image003-1732.jpg
Đại diện Chubb Life Việt Nam trao biểu trưng học bổng và dụng cụ học tập cho Ban Giám hiệu Trường THCS Tích Lương.

Tính chung trong suốt hai thập kỷ qua, Chubb Life Việt Nam đã hỗ trợ hơn 57.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, với niềm tin đầu tư vào giáo dục không chỉ là đầu tư vào tương lai của thế hệ trẻ mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Từ đó, công ty khẳng định sứ mệnh mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, hướng đến tầm nhìn trở thành đối tác bảo hiểm nhân thọ được tin cậy tại Việt Nam.

P.V
#Chubb Life #học bổng #Thái Nguyên #bão lũ #giáo dục #hỗ trợ

